CCOO habilita una línea móvil con WhatsApp para recibir denuncias de abusos laborales

Jueves, 18 octubre 2018

podrá hacerse incluso anónimamente al 660.526.193

La responsable del Área de Empleo, Juventud y Acción Sindical, Julia Perea, anunció que “este servicio nace de la detección del abuso por parte de las empresas sostenido en la necesidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras en mantener su empleo. Así, detectamos abuso de contratos temporales, la infradeclaración de jornadas reales de trabajo, la inaplicación o no aplicación de los convenios colectivos, falta de pago de salarios, falta de medidas de prevención de riesgos laborales, entre un sinfín de abusos que sufrimos la clase trabajadora de la provincia de Huelva”.

“Allí donde llegamos como sindicato, hay muchas empresas pequeñas que no cuentan con representantes sindicales y no sabemos en qué condiciones se encuentran las personas empleadas. Este teléfono, el 660.526.193, es una vía para acercarnos a lugares a los que no tenemos acceso. Los trabajadores muchas veces temen poner una denuncia o hacer una reclamación por miedo a perder el trabajo, que no renueven el contrato, etc. Y por eso y de eso nacen los abusos”, apunta Perea.



Desde CCOO se ha establecido este mecanismo para garantizar la confidencialidad de la persona denunciante “y con el que pretendemos que sea un mecanismo eficaz para mejorar sus condiciones de trabajo y permitir que las personas afectadas puedan exigir que se respeten sus derechos de forma segura y confidencial”. puntualiza la sindicalista.



Desde la central sindical se ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Inspección de Trabajo para tramitar las denuncias que nos lleguen por esta vía. “Animamos a la clase trabajadora de Huelva a que denuncien cuando no se cumplan los convenios, las jornadas, se abuse de los contratos temporales o cualquier otra irregularidad que detecten, para que se pongan en contacto con el sindicato y así poderles ayudar y asesorar para restablecer sus condiciones laborales", finaliza la responsable.