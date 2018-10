El IES La Orden, a reencontrarse con la victoria ante el colista en Valencia

huelva24.com

Jueves, 18 octubre 2018 | Leída 8 veces

Bádminton > Liga Nacional

Después de caer por 2-5 frente al CB Pitiús en casa, los pupilos de Paco Ojeda permanecen actualmente en la cuarta posición con un total de seis puntos. Hasta hace una jornada, los onubenses estaban igualados con su último rival en los puestos altos de la clasificación, sin embargo, el último tropiezo del IES La Orden lo deja por debajo de los ibicencos, además del CB Oviedo -que ha disputado un partido menos- y el Arjonilla, que tienen en sus casilleros los mismos puntos que el pentacampeón.

El conjunto albiazul ha sumado sus dos únicas victorias hasta el momento a domicilio, primero frente al Benalmádena por 3-4, y posteriormente frente al Arjonilla, donde obtuvo el mismo resultado. Para olvidar la derrota, el técnico contará con todos sus jugadores disponibles, que ya preparan este duelo con el claro objetivo de vencer.

El anfitrión del encuentro será el San Fernando, recién ascendido a la Liga Nacional. Esta es la primera temporada de los valencianos en la competición que, hasta el momento, no han podido sumar ningún punto. El rival del IES La Orden se estrenó en su feudo con una derrota por 2-5 ante el Arjonilla y cayó después por 6-1 ante el CB Pitiús, sin embargo, el resultado más duro para el equipo llegó en la última jornada, donde el CB Rinconada le venció por un contundente 7-0.

Por ahora, el San Fernando es el último de la clasificación, lo que puede hacer del conjunto un rival poco complicado a priori. A pesar de ello, los onubenses tendrán que desenvolverse de la mejor forma posible frente a los de Juan Ángel Fernández, técnico y jugador, que buscarán la primera victoria por todos los medios de la mano de volantistas como Laura Samaniego, Junior Auvitu o Marcin Kalitka, que intentarán complicar su paso al IES La Orden.

Acerca del rival, Paco Ojeda destaca que “sobre el papel, somos quienes tenemos que ganar este partido. No nos podemos permitir más tropiezos porque los equipos están apretando fuerte y perder un partido así puede provocar que nos descolguemos, aunque aún queda mucha Liga. Es cierto que el San Fernando tiene poca experiencia, pero jugamos en su casa y tiene un plus más. Debemos ir fuertes, tenemos que hacerlo bien y no podemos confiarnos ni descuidarnos porque técnicamente sean menos potentes que nosotros”.

Asimismo, el técnico señala que “después de una derrota las sensaciones son agridulces, pero esto también nos hace tener claros nuestros objetivos e ir a por la victoria sea como sea”.

Por su parte, Eliezer Ojeda afirma que “jugamos contra el colista de la Liga pero ya tenemos la experiencia del año pasado porque caímos ante el último de la tabla. Vamos con las pilas cargadas después de perder en casa y queremos levantarnos el ánimo. Cuanto más amplia sea la ventaja, mejor, porque esta va a ser una competición muy ajustada. Saldremos a por todas juegue quien juegue”.