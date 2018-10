Le instruyen diligencias a un joven de 18 años que conducía por las calles de Lepe sin carnet y con un ciclomotor sin seguro ni ITV en vigor

huelva24.com

Miércoles, 17 octubre 2018

Este miércoles por la tarde

La investigación ha dado como resultado que E.M.G., de 18 años y vecino de Cartaya, no posee licencia de conducir ciclomotores por no haberla obtenido nunca, así como el ciclomotor que conducía no poseía seguro en vigor ni había pasado la correspondiente inspección técnica periódica.



Ante tales circunstancias se ha investigado e instruido diligencias al juzgado como presunto autor de un delito de conducción de vehículo a motor sin haber obtenido nunca el correspondiente permiso; y del mismo modo, se interviene cautelarmente y pasa a disposición judicial el ciclomotor, ya que en estos casos se trata de “un instrumento necesario para la comisión de un delito”, del que además es reincidente por haber sido denunciado en anteriores ocasiones.