El runrún: ¿Quién se acuerda de la Capitalidad Gastronómica?

Pero lo cierto es que su alusión a las oportunidades y el progreso nos ha hecho preguntarnos seriamente por el legado que este ‘título’ dejó en Huelva, si es que dejó alguno o si el asunto no fue más que un 'bluf'. No se puede decir que desde entonces nos hayamos convertido en destino de turismo gastronómico preferente, pues los manjares de los que presumimos desde la Capitalidad, y que son uno de nuestros reclamos de cara al visitante, lo eran ya también antes de la misma. ¿O es que las gambas, el jamón, los vinos, las setas o las fresas no atraían a turistas antes de 2017? La crisis que no cesa se ha seguido llevando locales de restauración por delante, algunos inclusos emblemáticos, y lo cierto es que el destino Huelva capital no es uno de los indiscutibles del turismo gastronómico. Así, ¿quién se acuerda de la Capitalidad Gastronómica? Vaya nuestra felicitación a Almería, sí, pero que tampoco esperen que la designación la coloque en el ‘mapa foodie’.

¡Vuelven las hormigas voladoras! No son una presencia extraña, ni mucho menos, ya que suelen aparecer en mayor o menor medida por estas fechas, coincidiendo con las primeras lluvias otoñales. Nos referimos a las hormigas aladas, también llamadas ‘alúas’, que desde hace un par de días encontramos en los lugares más insospechados. Aclarar en primer lugar que se trata de insectos totalmente inofensivos y además de volar, son fértiles y pueden ser tanto machos como hembras. Eso sí, los machos alados mueren, ya que no pueden comer por sí mismos y las hembras, que ya han sido fecundadas, pierden sus alas y se convierten en reinas de las nuevas colonias. Precisamente, es la tierra humedecida la que facilita la excavación del nido por la reina fecundada. Por lo tanto y aunque su presencia pueda resultar algo incómoda para quienes no soportan los insectos, sepan que, además de no representar peligro alguno, desaparecerán muy pronto.

Los onubenses, ¿más ricos o más pobres que antes? Es uno de los temas estrella de muchas conversaciones: la economía. Es un aspecto que preocupa a todos y siempre hay disparidad de opiniones acerca de si las cosas están mejor o peor que antes. ¿Lo adivinan? Pues ni mejor ni peor, diríamos que prácticamente igual, pero puestos a inclinar la balanza hacia un lado, sería hacia la mejoría. Eso en lo que respecta a Huelva capital, porque otras muchas poblaciones de la provincia presentan número muchísimo mejores. En un estudio estadístico de El País se muestra la renta que declaran los municipios. Se recogen las localidades de más de 1.000 habitantes y compara la evolución de la renta media declarada en el IRPF de 2016 respecto a la de 2013. En la caso de Huelva, cuenta con 145.115 habitantes, tiene 24.350 euros de renta anual en 2016 y en 2013 era de 23.836, por lo que hay un 2.16% de variación positiva. En la siguiente imagen mostramos más pueblos, en los que varios de la Sierra están entre los mejor situados. Eso sí, recordamos que se refiere a renta declarada, por lo que la economía sumergida no se refleja. ¿Ven estos datos con correspondencia con la realidad que ven? El resto de localidades las puedes consultar pinchando este enlace.