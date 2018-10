Minas de Riotinto aprueba una moción que persigue poner fin a la Zona ORA en el entorno del hospital

Agencias

Miércoles, 17 octubre 2018 | Leída 7 veces

Presentada por el PSOE

En concreto, la moción ha salido adelante con cinco votos a favor --cuatro del PSOE y uno del concejal no adscrito--, con dos abstenciones por parte del otro edil no adscrito y de un concejal del PP, mientras que otros tres ediles populares votaron en contra. Al pleno no pudo asistir la alcaldesa, Rosa Caballero, al encontrarse enferma.

Al respecto, el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, ha mostrado su satisfacción tras salir adelante la moción al considerar la Zona ORA "una medida injusta e insolidaria porque ataca tanto a los bolsillos de los ciudadanos que necesitan acudir al centro hospitalario como a los propios profesionales sanitarios y trabajadores del hospital", ha informado el PSOE.

Ruiz asistió este martes por la tarde al pleno, junto a la secretaria general del PSOE y concejala en el Ayuntamiento, Rocío Díaz, y acompañados por otros alcaldes y representantes socialistas de los municipios que pertenecen a este hospital, cuyos habitantes se han visto afectados por esta medida.

"Desde el PSOE siempre nos opusimos a ello y criticamos ese afán recaudatorio del PP en el Ayuntamiento de Riotinto pretendiendo hacer caja con la salud de las personas, con una medida vergonzante que perjudicaba a los habitantes de tres comarcas: Cuenca Minera, Sierra y Andévalo", ha recordado Ezequiel Ruiz.

Es por ello, y tras saberse que ha habido "dos incumplimientos graves en el contrato por parte de la empresa concesionaria que, además, no son subsanables porque eran unos requisitos exigibles que no se han cumplido", desde el PSOE se solicitó este pleno extraordinario, que "ha podido llevarse a efecto al contar con más de la cuarta parte del número de concejales que componen la corporación municipal".

Todo ello para pedir la suspensión del contrato de gestión de la Ordenación y Regulación del Aparcamiento en las zonas aledañas al hospital, sin coste por supuesto para las arcas municipales; así como la incorporación del trabajador afectado, por la vía legal que corresponda, al Ayuntamiento.

Por eso, según ha indicado el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial socialista, "nos congratula enormemente que se vaya a acabar con esta medida que, de forma autoritaria, implantó la alcaldesa del PP y su equipo de Gobierno haciendo oídos sordos a las numerosas peticiones ciudadanas, asociaciones, partidos políticos y miles de firmas recogidas en contra de la misma".

Incluso, ha añadido, "con un informe del Defensor del Pueblo Andaluz que consideraba que podía ser discriminatoria e inconstitucional". Al respecto, ha dejado claro que "nadie podía entender esta medida, solo achacable al afán recaudatorio del Partido Popular que actúa de espaldas a la gente, sin tener en cuenta el daño que le ha ocasionado a la población de tres comarcas para quienes el hospital es su centro de referencia y a sus trabajadores".

"Poner fin a una injusticia"

Por su parte, la secretaria general del PSOE y concejala en el Ayuntamiento, Rocío Díaz, ha manifestado que esta Zona ORA "siempre contó con nuestro rechazo y había que ver el momento de poner fin a esta injusticia y a esta medida que nos avergonzaba a todos y, en especial, a los habitantes de Riotinto".

En esta línea, Rocío Díaz ha explicado que "al tener constancia, por un lado, de que la empresa había incumplido su compromiso de contratar a tres controladores a media jornada, sólo contrató a uno, y por otro, no cumplir con su obligación de señalización y mantenimiento de las zona es motivo de incoación y tramitación del expediente de resolución del contrato".

La secretaria general del PSOE de Riotinto ha apuntado, por último, que el hecho de que el PP ya no gobierne con mayoría absoluta, ha permitido a su partido llevar adelante este pleno y sacar esta moción "por el bien de toda la ciudadanía". Para el Partido Socialista, "lo primero son las personas y esto es un ejemplo y vamos a trabajar siempre buscando el bienestar y lo mejor para la gente", ha concluido.