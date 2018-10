Comienza la campaña de castaña en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

huelva24.com

Miércoles, 17 octubre 2018 | Leída 9 veces

la 'pilonga', la primera en ser recogida

Este año la campaña va a ser de tipo medio en cuanto a la cantidad de erizos y con respecto al fruto, parece que viene sano y de buen calibre, según la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Las constantes lluvias de los últimos días han marcado la cosecha de esta temporada. Si todo va bien, bajan las temperaturas y continúan las precipitaciones, el árbol, la tierra y el erizo se refrescarán facilitando la recolección y aumentando la cosecha.

La producción de la comarca va en su mayoría a la exportación. En concreto, al norte de Europa, Italia, EEUU y Brasil, donde nuestro producto se consume habitualmente, siendo uno de los más valorados por sus excelentes cualidades organolépticas y su gran calidad. Estos datos de exportación se enfrentan a los bajos índices de demanda nacional, que llegan a ser imperceptibles.



Desde la organización se ha querido hacer incapié en que se valoren y protejan las producciones, apostando por este árbol centenario y reforzando el consumo interno.

Según la Universidad de Córdoba, nuestro castañar alberga una biodiversidad incalculable de más de 800 años de historia en nuestro territorio. "Salvaguardar la castaña es apostar no sólo por nuestro ecosistema sino también por las personas que se hacen cargo de cuidarlo y mantenerlo", apunta COAG.



En este sentido, la campaña de este fruto es una importante fuente de ingresos de muchas familias en esta época. Tanto las labores realizadas en el campo como el trabajo que se genera en las diferentes cooperativas e industrias, hacen que nuestro sector, ayude con la creación de empleo y mantenga un mundo rural vivo y activo.

El problema de los robos

Por otro lado, la organización ha mostrado su preocupación ante la oleada de robos que se producen por estas fechas. El secretario provincial, Enrique Acción, estuvo en una reunión con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, y la subdelegada del Gobierno de España, Manuela Parralo, acompañados por el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Antonio Cortés, donde mantuvieron un encuentro en el Ayuntamiento de Fuenteheridos para crear un manual de información y sensibilización con el objetivo de concienciar a la ciudadanía del delito que supone robar castañas.



El pasado año, la Guardia Civil sólo realizó 241 servicios y 105 actuaciones de control, identificación y vigilancia, y se incautaron 6.875 kilos de castaña. Estos datos contrastan con la realidad vivida por los agricultores que afirman que las cifras fueron aun mayores. Los municipios donde se observaron zonas críticas fueron Fuenteheridos, Galaroza y Cortegana. "No podemos permitir que entren en nuestras propiedades y no sólo nos roben el fruto de nuestro trabajo y esfuerzo sino que también arrasen con todo lo que se encuentran, produciendo daños de valor incalculable no sólo económico sino también de tiempo y responsabilidad", afirmó COAG.



Por otro lado, a esta situación se une la preocupación que siente el sector ante la conocida enfermedad que ataca a este árbol, conocida popularmente como la tinta del castaño. Dicho mal está afectando a las fincas acabando con miles de hectáreas ubicadas en distintas zonas de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche. Desde COAG creen que es fundamental que se active un protocolo de actuaciones que combatan los peligros que atacan a nuestro medio natural, además de crear una red de acciones preventivas que ayuden a frenar el avance de la enfermedad.