Almudena Gómez, a borrar el gafe de Málaga y mirar al Campeonato de España

Mario Asensio

Miércoles, 17 octubre 2018 | Leída 12 veces

Judo > Copa Europea

Almudena Gómez es de esos deportistas que tienen siempre el camino cuesta arriba y lleno de obstáculos pero que nunca se rinde a la hora de superarlos. En la nueva temporada, vuelve a dejar atrás lesiones y cambios de categorías para centrarse de nuevo en la de menos de 52 kilos. En diciembre disputará el Campeonato de España con aspiraciones de seguir subiendo al podio y tendrá un test importante en una competición que últimamente le ha gafado, la Copa Europea de Málaga.

“Será un buen testeo de vuelta a los 52 kilos y de cara al Campeonato de España de diciembre, que es mi gran objetivo esta temporada”, declaró a Efe la judoca del Club Huelva TSV, que ganó el bronce en 2015 y en los años 2016 y 2017 se lesionó en los días previos a la competición.

Olvidando ese detalle y “tocando madera” se enfrentará a “algunas asiduas a las copas del mundo, como francesas, inglesas y la mayoría de nacionales importantes de la categoría”. Va “a por todas y con las ideas claras” y afirmó que “estamos trabajando mucho y eso al final tiene que dar sus frutos”.

Gómez ha recuperado el optimismo tras caer en primera ronda en la prueba de la Copa del Mundo de Glasgow, competición con respecto a la que “hemos corregido un par de cosillas”, indicó.

“Málaga aunque sea Copa de Europa y no del Mundo está casi igual de fuerte, habrá mucha participación y gente buena según hemos visto en las inscripciones. Yo me siento a tope. Otra cosa es que salga o no. Pero me siento en muy buen momento”, insistió.