Tropi: "Debemos salir a todos los encuentros con el mismo hambre que en El Ejido"

huelva24.com

Miércoles, 17 octubre 2018 | Leída 21 veces

fútbol > recreativo

12.40 h. "En este equipo se ha demostrado que no hay nadie imprescindible. Todos podemos competir y eso es bueno para el rendimiento del equipo porque la liga es muy larga", señala Tropi, que no se ve como titular indiscutible. Y no se fía del Almería B, rival de este domingo: "Yo que he estado en un filial sé que van a cualquier campo con todas las opciones de ganar porque juegas con menos presión y la juventud te da esa chispa".