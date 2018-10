Ángel López debuta con mal pie como seleccionador de Guinea Ecuatorial al quedarse fuera de la Copa de África

huelva24.com

Miércoles, 17 octubre 2018

11.55 h. El extécnico del Recre Ángel López no pudo debutar con buen pie en el cargo de seleccionador nacional de Guinea Ecuatorial. Así, en los últimos cuatro días cosechó una doble derrota, por 0-1 y 1-0, frente a Madagascar, que le ha dejado ya fuera matemáticamente de la próxima edición de la Copa de África, que se disputará el próximo verano en Camerún. Irán Madagascar y Senegal, que a falta de dos jornadas suman diez puntos cada una de ellas, mientras que Guinea lleva tres y ya no puede darles alcance, y Sudán cero. El centrocampista del San Roque de Lepe Pablo Ganet fue titular en ambos partidos.

"Creo que no hay nada más ilusionante que representar a un país. Siempre ha estado entre mis prioridades entrenar a la selección de Guinea Ecuatorial, he ido firmando en otros sitios, pero se han mantenido las negociaciones hasta que ha llegado el momento. Es el reto más apasionante que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva y es una gran oportunidad que bajo ningún concepto tengo intención de dejarla pasar. Las cosas grandes no se consiguen de la noche a la mañana y venimos con un proyecto a medio plazo para mejorar el fútbol desde todos los puntos de vista”, señalaba Ángel López en declaraciones recogidas por la web oficial de la Federación Guineana de Fútbol.