Miércoles, 17 octubre 2018 | Leída 11 veces

11.36 h. De cara a su encuentro de este domingo en el Nuevo Colombino el técnico del Almería B, Esteban Navarro, no podrá contar con el centrocampista chino Lin debido a que está concentrado con la selección Sub 19 de su país. Además, recupera al central Igor Engonga, que no pudo medirse al Jumilla en la pasada jornada debido a que disputó dos encuentros clasificatorios para la Copa África de Naciones con Guinea Ecuatorial.