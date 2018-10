El runrún: Pongamos a Huelva en el mapa 'foodie'

Martes, 16 octubre 2018 | Leída 50 veces

Un objetivo realmente ambicioso (pinche en el mapa para comprobarlo) para el que es necesaria la colaboración de cada territorio, que de este modo promocionaría su patrimonio culinario de forma gratuita. No hay más que echar un vistazo para comprobar que, de momento, el proyecto está en pañales, ya que, por ejemplo, no aparece representada la inmensa riqueza gastronómica de nuestro país. Eso sí, hay que admitir que algunos territorios llevan la delantera. Es el caso de Valencia, donde han sido catalogados hasta 14 platos y alimentos típicos, desde la paella a la horchata, pasando por cítricos o la fideuá; o Sevilla, Madrid o Barcelona, con 19, 46 y 29 referencias, respectivamente. Quien busque la extraordinaria despensa onubense, le recomendamos que, de momento, opte por otras guías, ya que los únicos productos y especialidades que figuran en este mapa de la buena mesa son la mojama de Isla Cristina, el jamón de Jabugo, el garbanzo de Escacena y la caña de lomo. Nada más. Ni una triste gamba asoma por la geografía de la provincia. Como tampoco las fresas y demás frutos rojos, ni los genuinos chocos que nos dan nombre. Tampoco las coquinas, la melva o el resto de carnes ibéricas en sus distintas elaboraciones, por poner solo algunos ejemplos. Además, este atlas culinario no sólo muestra gráficamente cada plato o producto típico, sino que incluye una breve descripción del mismo –de momento, eso sí, solo en inglés–. Incluso, en el caso de que alguien esté interesado en adquirir alguna de estas delicatessen, aporta información sobre puntos de venta y aunque parezca sorprendente, la única referencia a la hora de comprar jamón de Jabugo es un establecimiento de Toledo especializado en productos ‘gourmet’. Es un indicio de que más pronto que tarde deberían ponerse las pilas nuestros productores y hosteleros para que en este mapa Huelva se sitúe en el lugar que le corresponde.

Música contra el cáncer de mama. Todos los esfuerzos son pocos en la lucha contra el cáncer y una de sus más terribles variantes es el cáncer de mama. El pasado año la artista Rozalén compuso la canción ‘Vivir’ para el proyecto de Cadena 100 ‘Por ellas’, en el que ya participó Manuel Carrasco. Esta iniciativa se celebra desde 2012 a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer y este año, el himno será creado por La Oreja de Vang Gogh y se titula ‘La chica del espejo’. Pero volviendo a Rozalén y la canción que canta con Estopa, el alumnado de segundo de Atención a Personas en Situación de Dependencia del IES Fuentepiña de Huelva ha querido unirse a la celebración del Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama con un video en el que interpretan la canción ‘Vivir’ con mucho arte. El objetivo es reivindicar el aumento de las ayudas para la investigación en un cáncer que afectará a 1 de cada 8 mujeres en España.

¿Le gustarán las gambas al ganador de La Voz Kids? Se ha convertido ya en todo un clásico vincular el restaurante La Ría de la capital onubense con la pregunta que le hacía el carismático presentador José Luis Camacho Malo a sus invitados a la tertulia televisiva del Recre: ¿A ti te gustan las gambas? Pues eso le pudieron preguntar también este pasado fin de semana a José María Ruiz, el ganador de la segunda edición de La Voz Kids, ya que acudió a dicho establecimiento. "Muchas gracias amigo, te deseamos los mayores éxitos en tu carrera musical", señalan en las redes sociales de La Ría junto a una foto con el joven cantante que en 2015, y cuando tenía 13 años, conquistó a la audiencia de La Voz Kids, programa televisivo de Telecinco . Participar en el concurso en el equipo del isleño Manu Carrasco le valió para comenzar su carrera profesional en el mundo de la música. El sevillano José María Ruiz ya ha lanzado dos discos y también ha escrito un libro que lleva por título 'Si no lo soñé'. Y su cambio de 'look' sin lugar a dudas ha sido bastante radical.