Isabelo Ramírez le da "un siete" de nota a Salmerón y Julián Roales opina que el Recre está "bien trabajado"

Isabelo Ramírez, presidente de los futbolistas veteranos del Recre, ha señalado hoy en Cope Huelva sobre el inicio liguero del Recre que "hay que ser optimistas. Hemos pasado unos años muy malos y ahora se ha apostado por un entrenador con experiencia y hay que tener paciencia con él porque ha hecho varios fichajes de futbolistas que él conoce, tiene prestigio en Segunda B y, aunque quitando el pasado domingo, las cosas no estaban yendo bien, creo que hay que estar tranquilos y confiados, aunque no sé si se hablará o no de jugar el 'play-off'. Tengo la esperanza de que vamos a luchar por algo más que la permanencia. Hay fortaleza defensiva y en los últimos treinta metros nos está faltando algo de claridad y hay que mejorar en eso. Y al entrenador, como ahora se le da la nota al cumplir cien días en el cargo como los políticos, yo le daría un siete de momento, con probabilidad de que vaya aumentando esa nota".

Por su parte, también en dicha emisora el entrenador Julián Roales indicaba, en declaraciones recogidas por huelva24.com, que el Decano "empezó con muy buen pie y después cogió una rachita que no era la que todos esperábamos, pero la victoria en El Ejido le va a dar mucha moral. Sus equipos siempre están bien organizados y bien trabajados. Sus equipos a lo mejor no ganan partidos por muchos goles de diferencia, pero tampoco los van a perder por muchos. El Recre está en disposición de hacer una buena temporada y los conjuntos de Salmerón siempre han sido sólidos y competitivos. Creo que se ha hecho una buena plantilla y arriba hay buen material. Si no afectan los problemas extradeportivos de estos años anteriores estoy seguro de que el equipo se va a meter entre los cuatro primeros, que debe ser el objetivo del Recreativo de Huelva".