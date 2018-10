Concentración para "recuperar y restaurar las marismas del Tinto, ocupadas por toneladas de fosfoyesos"

Martes, 16 octubre 2018 | Leída 30 veces

CARTA AL DIRECTOR

El reconocimiento de la radiactividad en las balsas de fofosfoyesos por parte del Consejo de Seguridad Nuclear obliga a las administraciones competentes a cumplir con la obligación legal de caracterizar y tratar debidamente los 120 millones de toneladas de residuos que han cubierto las Marismas del Tinto en su desembocadura, algunos peligrosos y radiactivos.



Confirman también lo que ya sabíamos y veníamos denunciando desde hace más de 20 años las organizaciones ecologistas sobre el hecho de que los residuos, depositados por Fertiberia y otras empresas en diferentes épocas, conformaban un mosaico heterogéneo y de gran peligrosidad, que incluía la presencia de isotopos radiactivos.





Ahora resulta aún más evidente que el proyecto presentado por Fertiberia para tapar las balsas impide la plena recuperación de la funcionalidad de la marisma y no afronta ni mínimamente el conjunto de graves problemas generados por el vertido de residuos peligrosos y radiactivos a la marisma onubense durante décadas. La recuperación de las marismas de Huelva sigue siendo un objetivo irrenunciable para WWF y Ecologistas en acción y no aceptaremos que se deje a las futuras generaciones esta herencia de contaminación simplemente enterrada. Por ello, exigimos de entrada la retirada del proyecto de Fertiberia, ya que no asegura la efectiva recuperación de las marismas del Tinto, ocupadas en estos momentos por residuos peligrosos y radioactivos que ocupan el dominio público marítimo terrestre y se filtran e invaden las aguas costeras, como ha quedado demostrado e incluso reconocido por las administraciones en diversos episodios. La retirada de este proyecto debe significar la restauración del dominio público marítimo terrestre de las Marismas del Tinto a su estado original, tal y como marca la ley y la concesión otorgada a la empresa.

WWF y Ecologistas en acción impulsaremos y apoyaremos todas las iniciativas de movilización ciudadanas en defensa de la salud humana y ambiental y por la recuperación de la ría y las marismas para su uso y disfrute público. Y convocamos este jueves, 18 de octubre, a las 19.00 horas, una concentración en la puerta del Ayuntamiento de Huelva.