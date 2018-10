El runrún: Cristóbal Colón, acorralado

Lunes, 15 octubre 2018 | Leída 113 veces

Confidencial

El denominado ‘Columbus Day’, además, personalizaba esta corriente revisionista centrándola en la figura de Cristóbal Colón, demonizado de un tiempo a esta parte por un sector cada vez mayor de la sociedad norteamericana, con ataques incluso a monumentos dedicados al almirante. Pero últimamente, según se recoge en crónicas como la de El Español, no solo es el progresismo estadounidense el que boicotea esta conmemoración, sino que se ha podido observar cómo la corriente ultraconservadora que barre el país también ha colocado la memoria colombina en su punto de mira; en este caso, como podemos sospechar, no como una defensa del indigenismo, sino todo lo contrario: porque ensalza una gesta latina y no anglosajona. Para Donald Trump y sus seguidores, que desde que llegaron al poder declararon la guerra a todo lo que oliera a hispano, el legado de Cristóbal Colón es el de una cultura que consideran ajena. Curiosamente, no es la reducida comunidad española sino la italiana la que intenta mantener encendida la llama colombina. Por ejemplo, organizando cada año un gran desfile en Nueva York o una ofrenda floral en Columbus Circle de Washington, la rotonda dedicada al genovés, a la que acuden también representantes de la Embajada de España para depositar una corona de flores con los colores nacionales.

El Ruben´s, cerrado por derribo…ajeno. O casi. Eso es lo que le ha sucedido este fin de semana al céntrico Ruben´s, uno de los locales de moda de la plaza de las Monjas de Huelva que tuvo que cerrar momentáneamente sus puertas no por peligro de derribo en el establecimiento, sino en los alrededores. Se ve que una de las palmeras colindantes estaba en un estado delicado y, teniendo en cuenta que buena parte de la clientela del local elige sus exteriores para permanecer, resultaba peligroso y había que dejar espacio para que los operarios municipales hiciesen su trabajo. Si te sorprendió encontrarte este domingo el Ruben´s cerrado, ya sabes el porqué. Eso sí, los trabajos han sido rápidos y el local ya vuelve a estar abierto, según han anunciado en sus redes sociales.

Un exfutbolista del Recre en una candidatura del PP. ¿Recuerdan a Carmelo Navarro? Fue jugador del Decano en los años 80. Eran otros tiempos en los que era bastante habitual ver a jugadores con bigote y no tan estéticos y posturitas como muchos de los que hay ahora. Y además era un gran futbolista, que años más tarde se ganó el sobrenombre de 'El Beckembauer de la Bahía' por sus buenas temporadas como central en el mejor Cádiz de la historia en Primera División junto a Mágico González y de la mano de Victor Espárrago en el banquillo. Ahora el candidato del Partido Popular a las elecciones municipales en El Puerto de Santa María, Germán Beardo, acaba de anunciar la incorporación a su candidatura para las Elecciones Municipales de 2019 de Carmelo, que actualmente, y ya con 59 años de edad, es un empresario de bastante éxito en la provincia gaditana. Carmelo llegó al Recre desde el Betis en la temporada 1983/84, en la que en Segunda División disputó 38 encuentros y marcó dos goles. y después de nuevo regresó a Huelva desde el club verdiblanco en el mercado invernal de la campaña 1985/86, jugando seis encuentros y marcando un gol también en la categoría de plata. Por último, y antes de marcharse al Cádiz, en el ejercicio 1986/87 jugó 26 partidos y vio puerta en una ocasión con la camiseta del Decano. Ahora, más de tres décadas después, probará suerte en el mundo de la política.