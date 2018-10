Registrado un nuevo incendio en la refinería de Cepsa controlado con medios propios

Juanma

“ Pues yo pienso, que si en refinería arde aunque sea una simple papelera, por decir algo, se debería de avisar a los bomberos de Huelva. Mientras tanto, los medios propios de la propia fábrica se harían cargo del incendio. Si lo controlan, se avisa a los de Huelva que regresen, si no, ya irían de camino. No creo que se debieran de avisar cuando ya se ha ido de las manos y ya no queda más remedio. En éste caso, la cosa ha salido bien, pero si no, otro gallo hubiera cantado como ya a ocurrido en otras ocasiones. Como siempre, es mi más humilde opinión. „