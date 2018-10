Carlos González: “El momento en que sabes que eres oro es de los mejores que uno puede tener en su vida”

Mario Asensio

González explicó a huelva24.com que detrás de este éxito inédito hasta ahora en el mayor evento deportivo sub 18 del mundo hay “mucho esfuerzo, dedicación, horas de entrenamiento, viajes largos...” para competir con “las mejores selecciones del mundo”.

Fueron superando a todos los rivales y tras batir a Croacia se plantaron en el duelo por el oro olímpico ante Portugal, a la que también derrotaron, cerrando una trayectoria inmaculada en la competición. “La sensación de jugar una final olímpica no tiene precio. Más de 2.500 personas viéndote en directo, miles y miles de persona viéndote por streaming... es una pasada y en el momento que terminas y sabes que eres oro, es uno de los mejores momentos que uno puede tener en su vida, en el cual lo primero que se te viene a la cabeza son tus seres queridos, los que están y los que no”.

Resaltó especialmente que “con este oro no sólo hemos hecho historia siendo el primer oro olímpico del balonmano español, sino que hemos sido el primer oro olímpico de la historia del balonmano playa, por lo que esto puede suponer un antes y un después para nuestro deporte”.

“Ya sólo tenemos ganas de volver a casa y compartir el éxito con nuestras familias, que son los que hacen posible este sueño”, señaló González, que aseguró que “el punto fuerte de esta selección es la piña tan unida que somos”, pues “a parte de un grupo de compañeros de selección, somos un grupo de amigos”. Eso hace que “nos ayudemos unos a otros en los momentos mas difíciles y de todos hagamos uno solo”. Añadió que “el buen rollo” con los entrenadores también “influye mucho en esa confianza en ti mismo y en la de tus compañeros”.

González se incorporará al ARS Palma del Río que milita en División de Honor B, cuando regrese a España. “Es la segunda máxima categoría del balonmano español, por lo que dudo que pueda escalar más alto ahora mismo con tan solo 18 años. Estoy muy contento en el club, pero sí es verdad que esto me va a dar un plus, pues los demás equipos ya me conocerán por este logro y podré tener más salidas”.

Este lepero empezó a jugar a balonmano con 7 añitos, ya que su padre también jugó. “La verdad es que me gustaba bastante el deporte”, reconoció. Jugó hasta cadetes de segundo año en el Club Balonmano Lepe y fue todos los años a la selección onubense, siendo el capitán. En esta categoría fue llamado por la selección andaluza para unas concentraciones y en juvenil de primer año fichó por el equipo de La Salle de Córdoba, en el cual estuve 2 años, alternando equipo juvenil y equipo senior.

Con el conjunto cordobés fue cuarto de Andalucía en su primer año juvenil y en el segundo subcampeón andaluz y sexto de España. Con la Selección andaluza logró además este año el subcampeonato nacional.

Ese mismo verano le llamó por primera vez la selección española de balonmano playa y le convocaron para el Europeo en Montenegro, donde logró el bronce. Le fichó su equipo actual, el ARS Palma del Río, y empezaron la temporada “de una manera espectacular”. Fue el prólogo para “el mayor logro, quedar campeón olímpico”. El futuro es suyo.