Hugo Millán se cae en Albacete cuando peleaba por conquistar el podio

Domingo, 14 octubre 2018 | Leída 7 veces

Motociclismo

22.46 h. El piloto onubense no pudo subir al podio en la penúltima carrera del campeonato de España de premoto4 en Albacete, pero peleó por ello mientras pudo, ya que se acabó cayendo cuando iba cuarto. En los entrenamientos llegó a marcar el segundo mejor tiempo. El domingo hizo el mejor en el warm up pero no se disputó la carrera. Marcha tercero en la general a falta de la disputa de la prueba de Jerez la próxima semana.