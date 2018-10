Quiles rubrica una victoria convincente (0-1)

huelva24.com

Domingo, 14 octubre 2018

El Ejido-Recreativo

19.56 h. El Decano pone fin a cinco jornadas sin ganar y a su conservadurismo con un encuentro con buen juego y ambición. Cuajó un gran encuentro, especialmente en la primera parte, en la que no pasó apuros en defensa y dispuso de varias ocasiones. Destacó por ofrecer una gran actitud, teniendo el control del balón, presionando y siendo vertical, lo que le llevó a acabar varias jugadas. Caye Quintana tuvo al menos tres ocasiones y otra Iago Díaz, pero fue Quiles quien a los 10 minutos de entrar en el campo marcó en su primera ocasión.

En el fútbol mandan los goles y el resultado, pero si se logran por el camino recto, doble satisfacción. El Recreativo de Huelva necesitaba ganar, pero también recuperar las buenas sensaciones e hizo las dos cosas ante El Ejido en un encuentro que pudo ganar por más diferencia. Venció y convenció llevándose los tres puntos gracias a un gol de Quiles en el minuto 79, pero ya antes, especialmente en la primera parte, habría creado ocasiones de sobra para poner tierra de por medio mucho antes. El Decano puso fin a cinco jornadas sin ganar y lo hizo con buen juego, con actitud y ambición, sin racaneo, demostrando que cuano quiere, puede. Desde el inicio fue a por el partido, ejerció una presión alta, que le valió para alejar el balón de su área y acercarla al rival y estuvo más combinativo y asociativo para fabricar ocasiones. Costó mucho marcar, pero se hizo justicia al final.

El técnico recreativista José María Salmerón introdujo dos novedades en el once con respecto al partido ante el Jumilla. Fernando Llorente entró en el centro del campo por Traoré y Borja Díaz suplió a Alberto Quiles. Caye Quintana se queda como único hombre en punta. Partieron en el banquillo Álex Lázaro, Traoré, Víctor Barroso, Ismael Benktib, Lolo Plá, Quiles y Ródenas. David Segura fue el descartado, ya que el equipo albiazul viajó con jugadores.

El Decano comenzó voluntarioso en los primeros minutos, con un punto más de intensidad que el conjunto de El Ejido. De hecho tuvo la primera ocasión del encuentro en el minuto en una jugada en la que Caye Quintana, a pase de Iago Díaz buscó inaugurar el marcador, pero se encontró con la buena actuación del portero local, Aulestia, que despejó el peligro. Después, en el 10, Quintana desde la frontal del área enganchó un gran disparo Caye Quintana, pero estuvo muy seguro el guardameta local, que tras un córner volvió a parar otro tiro más de Caye.

El Recreativo parecía haber aprendido de los errores en partidos contrarios y estuvo insistente, armando muchos ataques y acabando las jugadas. El juego se desarrollaba en el campo ejidense, con el centro del campo albiazul muy productivo y presionante, lo que dejaba a la defensa recreativista más desahogada, y con una vocación ofensiva importante. Borja Díaz por dentro y Iago Díaz por fuera fueron los más activos en el bando albiazul.

Alcanzada la media hora de juego el Recre forzó el cuatro córner a su favor gracias a una gran combinación entre Borja y Caye, que acabó con un pase al área que la defensa envió fuera. Era el tipo de movimientos y asociaciones que se echaban en falta ante un rival que presentaba dudas y nerviosismos. En el minuto el Recre aprovechó una contra en la que Caye asistió a Iago Díaz, pero éste en el mano a mano también se chocó con Aulestia. Javilillo y Jesús Rubio fueron los que lo intentaron por el bando almeriense.

Sin rematar la faena, pues sólo le faltó el gol, se fue al descanso el Recre, que en la segunda mitad, como en el inicio de la primera, Caye Quintana aprovechó el resbalón de un central para volver a disparar ante Aulestia. No obstante, los minutos siguientes no fueron iguales y El Ejido fue igualando las fuerzas, aunque no hubo demasiadas ocasiones y sí muchas tarjetas amarillas para ambos bandos.

Quiles entra y marca

Carrelero protagonizó una buena jugada sin rematador por el cuadro almeriense, mientras que en el onubense Quiles entró por Marc Caballé para recobrar el brío ofensivo que había tenido el equipo en la primera mitad. Necesitó apenas unos diez minutos para demostrar su efectividad en su primer remate a puerta. Se colgó un balón desde la izquierda y tras peinarse el esférico el delantero onubense cruzó el tiro en área pequeña sin que la defensa pudiera evitar el gol.

Seguidamente, reaccionó Salmerón y fue a amarrar el 0-1 con el cambio de Traoré por Borja Díaz. Fue un movimiento destinado a poner más control a un encuentro que estaba abierto y en el que el balón iba de un área a otra. No obstante, el duelo siguió en un mano a mano, con los dos equipos buscando el gol. El Ejido buscaba sorprender con el balón en largo y el Recre repelía los intentos y salía a la contra.

Al final no se movió el marcador ni pasó nada más. El Recre mantuvo el resultado y logró unos tres puntos que valen mucho para la clasificación y para la moral del equipo y de la afición, que cambia la perspectiva tras una mala racha de juego y resultados.

FICHA TÉCNICA:

0.- EL EJIDO: Aulestia, Emilio, Tomás Sánchez, Sergio Sánchez, Molo (Carlos Garrido, m. 46), Sergio Jiménez (Pino, m. 79), Javillo, Sebban, Samu Corral, Jesús Rubio, Alfonso (Carralero, m. 27).

1.- RECREATIVO: Marc Martínez; Pina, Israel Puerto, Iván González, Diego Jiménez; Tropi, Iago Díaz, Llorente, Marc Caballé (Quiles, m. 69), Borja Díaz (Traoré, m. 81), Caye Quintana (Víctor Barroso, m. 89).

ÁRBITRO: Jorge Díaz Escudero (Colegio Murciano). Amonestó en los locales a Sebban, Tomás Sánchez, Sergio Sánchez y Samu Corral; en los visitantes a Pina, Israel Puerto y Borja Díaz.

GOLES: 0-1, m. 79: Quiles.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la octava jornada de Liga en el grupo cuarto de la Segunda División B, disputado en el campo de Santo Domingo ante unos 1.209 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la riada acontecida en Mallorca.