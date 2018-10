Que pase pronto el huracán (18.00 h., on line)

Mario Asensio

Domingo, 14 octubre 2018 | Leída 40 veces

El Ejido-Recreativo

El Recreativo de Huelva está en mitad de un huracán del que se espera una pronta salida antes de que salga a pedazos por los aires. Todas las últimas se han presentado ilusionantes y llegó un momento en que no quedó rastro de ella y la situación fue degradante, acabando en una agónica lucha por evitar el descenso.

El momento actual está lejos de ese, pues la temporada apenas ha comenzado, pero el equipo ha perdido la inercia positiva del arranque y ahora está en mitad de una espiral de dudas de las que debe salir. Las cinco jornadas sin ganar no son un callejón sin salida pero van pesando y la dinámica ya es otra. En resultados y juego hay evidentes pasos atrás y es momento de reaccionar a partir de las 18.00 horas en el campo de Santo Domingo ante el CD El Ejido 2012.

Son cinco las jornadas sin ganar y ahora el Recre es duodécimo con 9 puntos, a cuatro puntos del playoff y dos puntos sobre la promoción y el descenso. El conjunto almeriense es undécimo con un punto más.

La trayectoria se percibe claramente en negativo. Lejos quedan los dos triunfos ante Don Benito (1-0) y Badajoz (0-1). Le siguieron los empates ante el Cartagena en casa (0-0) y en Murcia (2-2) y luego las derrotas ante el UCAM Murcia (0-1) y el Ibiza (1-0), antes del empate 1-1 de la pasada jornada en el Nuevo Colombino ante el Jumilla.

El Recreativo se ha visto desprovisto de lo que parecía una defensa muy sólida y se ha vuelto más vulnerables, mientras que el ataque es la parcela en la que más claramente ha involucionado. Su juego se ha revelado plano, carente de ideas y mecanismos para crear ocasiones y hacer daño, algo que parece dejado al azar en mitad de un excesivo conservadurismo esperando la ocasión perfecta o un golpe de suerte para cazar los tres puntos. Este planteamiento ha penalizado al Decano, que se ha vuelto vulgar, común a muchos equipos, y que necesita reinventarse para dominar los encuentros e ir con convicción a por la victoria.

En cuanto a la convocatoria, el técnico José María Salmerón se llevó a 19 jugadores, incluido el marroquí Ismael Benktib, que no se marchó con la selección sub 21 de su país, y esperas sus primeros minutos tras unos días en los que ha sido protagonista por la su. Se cuenta con las bajas nuevamente de Pablo Andrade y Carlos Martínez. Quién sabe si el entrenador almeriense ve oportuna una revolución en el once o sigue confiando en el grueso del once habitual y realiza pequeños cambios.

Con Marc Martínez en portería, en la defensa no hay dudas, porque lo lógico es que alinee a los cuatro defensas disponibles: Diego Jiménez, Israel Puerto, Iván González y Pina, pese a que han ofrecido dudas. Tropi es inamovible por delante y la opción es mantener a Traoré o buscar alternativas. Caye Quintana, Marc Caballé o Fernando Llorente y Iago Díaz formarían la línea tras Alberto Quiles en punta.

Por su parte, El Eljido 2012 comenzó la Liga cayendo 1-0 en Melilla, para después ganar en casa al Sevilla Atlético y perder nuevamente fuera de casa con el Sanluqueño (2-1), antes de seguir fuerte en casa y derrotar 2-1 al Villanovense. Después empató 2-2 en el campo del CD Badajoz y encajó la primera derrota como local con un 0-2 a manos del Real Murcia. Reaccionó rápido logrando el primer triunfo de la temporada como visitante con un 1-3 al Ibiza-Elvissa.