El mar se lleva gran parte de la arena aportada en la última regeneración de la playa de Mazagón

Sábado, 13 octubre 2018 | Leída 4 veces

fotodenuncia

No hace apenas dos meses que se terminó la regeneración de la playa de Mazagón, y esta vez el mar no se ha hecho esperar para llevarse la arena de nuevo y dejar la playa sin orilla. Con un coeficiente de marea relativamente alto (91), sin grandes temporales, a excepción del fuerte viento del jueves y un mar de fondo leve, han vuelto a ser enterrados en el océano parte de los 150.000 metros cúbicos de la arena aportada en la supuesta regeneración, en la que se invirtieron más de dos millones de euros. Lo de siempre, lo que todos esperaban; pero no tan pronto y con condiciones climatológicas menos adversas que en otras ocasiones.