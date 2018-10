Emilio Martín y Paula Rodríguez se coronan en una multitudinaria XXXII Vuelta a Huelva

R. U. / M. A. F.

Viernes, 12 octubre 2018 | Leída 100 veces

atletismo

En la clasificación general de la categoría masculina el ganador fue Emilio Martín, del Club Onubense Atletismo, con un tiempo de 24:33.554, seguido de Adrián Andivia (Club Atletismo Punta Umbría), con un registro en la línea de meta de 25:55.838, y de José Luis Ferrer (C. D. Maratón Huelva), con 27:24.150. "Costó mucho entrar porque además la primera parte de la carrera es subiendo, pero creo que no ha estado mal con toda la carga de entrenos que llevo. Buen test de cara al Europeo", ha señalado Emilio Martín en las redes sociales.

Por su parte, en la categoría femenina de la XXXII edición de la Vuelta a Huelva se impuso Paula Rodríguez, del Club Atletismo Punta Umbría, con un tiempo de 31:45.105, secundada en el podium final por Esther Fernández (Club Ultra Trail Huelva), con 34:14.316, y por María del Rocío Rosillo (C. A. Curtius), con 36:06.587.

En promesas femenino ganó María García (Diosas Aladas Club Running), con 40:14.496; en promesas masculino, Diego Díaz (C. A. Curtius), con 29:06.858; en sénior femenino, Mónica Henao (Club Ultra Trail Huelva), con 36:41.259; en sénior masculino, Daniel Carrasco (Triatlón Costa de la Luz), con 27:45.981; en Veterano A masculino, Luis Salvador Barbosa, con 28:22.492; en Veterana A femenina, Cristi Martín (C. A. Lince Bonares), con 36:20.340; en Veterano B masculino, Eusebio Alloza (Club Atletismo Arcoiris), con 29:00.125; en Veterana B femenina, María José Silva, con 36:55.336; en Veterano C masculino, Claudio Rojas, con 28:47.666; en Veterano D masculino, Felipe Rodríguez (Maratín El Rincón Huelva), con 35:01.761; y en Veterana D femenina, Rosario Palma (Triatlón Costa de la Luz), con 43:40.322.