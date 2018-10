Salmerón: "Somos los mismos que ganamos dos partidos seguidos y que le plantamos cara a tres rivales muy importantes que van a estar arriba"

huelva24.com

José María Salmerón, el técnico del Recre, ha pasado esta mañana por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva después del entrenamiento y aseguraba que el plantel albiazul no está preocupado pese a la racha de cinco jornadas seguidas sin lograr la victoria. "Para mí todos los partidos son importantes. Obviamente yo le doy la misma importancia a todos. Sí que es verdad que sobre todo en los dos últimos se nos han escapado puntos que pienso que deberíamos tener en el casillero porque creo que hemos hecho más méritos que el contrario para haberlos obtenido. Pero bueno, mis objetivos siempre van en cada semana y lo importante es seguir trabajando para que el equipo vaya mejorando y logrando victorias. Esto no ha hecho más que comenzar, estamos en el mes de octubre y hay que mantener la tranquilidad. En esta categoría tan igualdad puedes perder dos partidos seguidos y ganar otros dos seguidos, como así también lo hemos hecho. Así que pienso que hay que mantener la tranquilidad y que el equipo vaya fluyendo y que realmente vayamos dando el máximo de cada uno", decía.

A juicio del almeriense, el Decano no está cometiendo demasiados errores pero los que ha cometido le han penalizado en exceso: "Creo que cada semana es un mundo. Además, mi enfoque es el de que hacemos muchas cosas bien pero también debemos mejorar en otras muchas. Al final somos los mismos que ganamos dos partidos consecutivos y que le plantamos cara a tres rivales muy importantes que van a estar arriba, como son Murcia, UCAM y Cartagena. Menos el partido ante el UCAM, que perdimos en casa, el equipo siempre ha tenido una buena sensación. Pero no ganamos esos partidos y a partir de ahí fuimos a Ibiza y en la primera ocasión que nos crearon nos marcaron, y con el Jumilla paso igual porque estábamos siendo superiores hasta que llegó el empate. Debemos seguir haciendo el mismo trabajo, potenciar nuestros defectos y explotar las condiciones de nuestra plantilla. Siempre hay cosas que mejorar: la circulación, la definición, el último pase... Tenemos que ser mucho más constantes sobre todo en mantener la intensidad y la concentración en el tiempo de un partido. El otro día a balón parado nos marcaron en una acción en la que tuvimos mala suerte porque fuimos nosotros mismos los que le dimos continuidad a ese centro. Trabajamos para mejorar cada semana".

Elogiaba Salmerón al rival de este domingo, el CD El Ejido a domicilio, recalcando que "sobre todo es un equipo muy equilibrado, que corre bien, con gente buena por banda como Alfonso y y Javilillo. Han mejorado en el aspecto defensivo respecto a temporadas anteriores. Es un equipo que va mejorando cada año y es muy competitivo. Su entrenador está trabajando bien y si te cogen en las transiciones son peligrosos porque tienen a gente con desequilibrio. Es un equipo potente, que se ha reforzado bien este año y está bien dirigido. Será complicado, como todos los partidos. Es un encuentro para trabajarlo y en el aspecto defensivo no estamos cometiendo muchos errores, pero nos están penalizando. Esto es fútbol. A veces cometes un error en cada partido y te marcan y otras cometes siete y no te marcan. Debemos ser muy solidarios. estar muy concentrados y tener el control del juego para que ellos no estén cómodos y podamos hacerles daño".

Le da la razón al club en el tema de Mario Hernández

Y sobre la imposibilidad de poder contar con el lateral Mario Hernández hasta enero, el preparador del Decano matizaba que "sabíamos que estaba inscrito en el filial y que lo estaba en fecha y hora. Había un problema y el club ya lo dijo ayer y está trabajando en resolverlo porque entró en el plazo. Esperemos que se solucione pronto el tema porque la respuesta es clara".