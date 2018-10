Pablo Andrade y Carlos Martínez se probarán este sábado para ver si pueden entrar en la lista

huelva24.com

Viernes, 12 octubre 2018 | Leída 9 veces

fútbol > recreativo

12.48 h. "Hay que esperar un poquito a este sábado. A Mario Hernández no lo tenemos y a Pablo Andrade y Carlos Martínez esperaremos a mañana, y el resto están disponibles. Los dos jugadores que son dudosos van teniendo mejores sensaciones y lo que queremos es no perderlos más semanas y que no tengan el problema que tienen ahora. El cuerpo médico decidió parar con ellos y veremos las sensaciones que tienen mañana. Por ahora han trabajado al margen del grupo", indica José María Salmerón, técnico albiazul.