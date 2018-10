El runrún: No llueve a gusto de todos en Cartaya

Jueves, 11 octubre 2018 | Leída 87 veces

Así, por ejemplo, Francisco Javier Exposito comenta que "los árboles del parque del Almendral situados en la calle Jara necesitan una poda. Para cuando lo van a dejar, porque ya hemos pagado la contribución y el que paga exige". Lorena Espina indica que "a ver si algun día pueden pasar por la plaza de la Paz y sus bloques, que viven muchas personas mayores y yo embarazada que no podemos fregar tantisima mierda, desde heces de perros hasta litronas en la plazoleta y cristales... No me deja adjuntar foto pero es de verguenza mi puerta como está." Diego Manuel Marín apunta que "faltan las calles de Consolación y la calle Ermita de las Reliquias, que sigue sucia y con un olor a orina insoportable. Gente que ha aparcado el coche allí en los días de feria y han orinado y tirado plasticos, papeles, etc.". O Manuel Jesús Montes, que recalca que "ya sólo falta que alguien del Ayuntamiento se pase alguna vez por Nuevo Portil. Y que arregléis los agujeros tremendos y las irregularidades a más en la calzada de sus calles y que siguen ahí, iguales o a peor, desde hace 15 años. O para que alguien se dé cuenta de que somos vecinos como los demás y que nuestros impuestos valen igual para, por ejemplo, disponer de una red de fibra óptica como ya existe en los otros núcleos del municipio. Lo de internet en Nuevo Portil es de la Prehistoria. Sólo por poner algunos ejemplos. Sólo algunos. Podrían ser muchos más...". Lo dicho, nunca llueve a gusto de todos.

¿Vetos en Radio Isla Cristina? Por escrito y mediante registro ha tenido que solicitar la oposición de Isla Cristina –en concreto, el Partido Popular- poder participar en la radio municipal, en la que según aseguran no les dejan intervenir pese a sus reiteradas peticiones. Así lo ha denunciado a través de un video en redes sociales el portavoz ‘popular’ en el Ayuntamiento de Isla Cristina, Francisco González Salgado, que ha asegurado que su grupo, pese a haberlo solicitado, no puede intervenir en la radio municipal ni ha conseguido la retransmisión de los plenos, algo reclamado recurrentemente. Lo cierto es que el control de los medios siempre ha sido algo ansiado por el poder, aunque en estos tiempos es mucho más complicado por el hecho de que los canales de información más habituales no siempre son los habituales. Y para muestra, un botón: ¿qué no me dejan hablar en el radio? Pues me hago un Facebook Live, que puede llegar a tener incluso mayor difusión.





Y pasó la fecha del Trofeo Colombino... El Ayuntamiento de Huelva, dueño del Recre, se puso serio hace algunas semanas con la intención de que una de las señas de identidad de la ciudad, el Trofeo Colombino, no se perdiera, por lo que puso una fecha, la del miércoles día 10 de octubre, para la celebración de esta edición, la 54, y emplazó al consejo de administración del Recre a que buscara un rival de Primera División aprovechando el parón liguero con motivo de los partidos internacionales de las diferentes selecciones. Pero se le olvidó un pequeño detalle, y es que debido a su grave situación económica el Decano vendió los derechos de las diez próximas ediciones del Trofeo Colombino a una empresa, Blacksawn Media, que es la que debe buscar los participantes y las fechas adecuadas. Va acabándose el año y cada vez parece más difícil que se celebre este año el evento, aunque desde Blacksawn Media aseguran que no van a tirar la toalla y que intentarán que se celebre en el mes de noviembre o en Navidad. Todo apunta a que será a partido único entre el Recre (que es el que más Carabelas de Plata ha conquistado, un total de 14), y algún rival, y todos tocan madera para que el césped del estadio albiazul mejore con las lluvias, ya que su estado ha sido uno de los grandes inconvenientes con los que se están encontrado los organizadores del Trofeo Colombino para reclutar a equipos de nivel. Desde 1965 vienen disputándose de manera ininterrumpida y en los años setenta vivió su apogeo con equipos de mucha talla nacional, europea y sudamericana. Pero en este 2018 se van agotando los cartuchos y sería una pena que el trofeo se echara a perder...