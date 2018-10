Narciso Rojas pide "transparencia" pero defiende al consejo: "Si cometen un error obviemos las palabras ofensivas al analizar"

huelva24.com

15.02 h. El presidente del Recre Trust, Narciso Rojas, ha dado a través de la red social Twitter su impresión sobre el perjuicio sufrido por el futbolista del Decano Mario Hernández, que no podrá disputar partidos oficiales hasta el mes de enero.

"1. El club, aunque duelan los palos, debe tener un alto nivel de transparencia, porque, entre otras cosas, eso funcionará como una autoexigencia a la hora de hacer las cosas bien.

2. El club no podrá parapetarse detrás de la palabra 'transparencia' si esta no es llevada a cabo. Solo con mucho trabajo y teniendo tolerancia 0 con la no comunicación de estos temas algún día, los aficionados, sin que nadie nos la nombre, hablaremos de un Recre transparente.

3. Cuando se dice todo también habrá quien dude de que se esté contando todo. Esto es así y con ello deben lidiar. Y al que no le guste el calor que salga de la cocina.

4. Los errores de este consejo debemos analizarlos desde una perspectiva constructiva. Han demostrado que nunca hay mala fe; que tratan de hacerlo lo mejor que pueden dentro del maldito campo minado que es el Recre. Si cometen un error obviemos las palabras ofensivas al analizar.

5. No se puede hablar de chapuza cuando el medio en el que te mueves es tan terrible. Se debe tener espíritu crítico, pero no comparemos a los que hoy comandan la nave con los que lo hacían en épocas pasadas, porque eso es tremendamente injusto.

Ahora bien. Cada uno es libre de criticar y opinar como buenamente quiera. Esto no es más que mi opinión. Creo que este consejo sigue en un Recre en estado de excepción, y es normal que cometan errores como este del que hablamos. Ayudemosles a ser valientes.

Nada más. Probablemente esté equivocado, pero no puedo pensar de otra manera. Abrazos a todos. SEGUIMOS".