Santana: "Los dos partidos de esta semana nos pueden encumbrar a lo más alto o todo lo contrario"

14.27 h. Manolo Santana, el secretario técnico del San Roque de Lepe, ha atendido a Cope Huelva y señalaba que "el equipo lleva toda la temporada muy bien. No tuvimos suerte en los primeros partidos fuera de casa por alguna expulsión y algunas cosas extradeportivas y en el primer encuentro que afrontamos con tranquilidad ganamos y demostramos nuestro nivel. Ni antes éramos tan malos, ni ahora tan buenos y hay que tener precaución".

En declaraciones recogidas por huelva24.com, y ante los encuentros del viernes contra el Coria y el domingo ante el Puente Genil, Santana decía que "esta semana será decisiva y desgraciadamente no vamos a poder contar con Pablo Ganet. No entiendo que se pare el fútbol en otras categorías y no en la nuestra porque también tenemos a gente que se va con las selecciones. Es un partido complicado que afrontamos con un jugador que es muy importante para nosotros porque para mí es de otra categoría. Son dos partidos que nos pueden encumbrar a lo más alto o todo lo contrario".