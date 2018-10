Sara Serrat: "Tengo que seguir trabajando con el Sporting para que llegue de nuevo la recompensa de la selección"

Mario Asensio

Jueves, 11 octubre 2018

“Es una gran oportunidad y algo gratificante poder vestir la camiseta de tu país”, aseguró a huelva24.com la guardameta onubense, que se ha reincorporado a los entrenamientos de su club tras estar concentrada unos días con el equipo nacional en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Serrat, que ejerció de titular en la portería de la selección española en el amistoso jugado ante el Rayo Féminas (7-0), es consciente de que tiene que “seguir trabajando” con el Sporting, para que pueda llegar “de nuevo la recompensa” de ir con la selección, algo que ya logró también en las categorías Sub 16, Sub 17 y Sub 19.

Señaló que “la competencia es grande”, ya que el nivel de las porteras nacionales ha crecido “muchísimo” y más en una temporada que desemboca en el Mundial de Francia este verano, con aspirantes como Lola Gallardo, Sandra Paños, Mariasun y Noelia.

Junto con Serrat se incorporaron a los entrenamientos del Sporting para preparar el encuentro ante el Fundación Albacete el resto de internacionales que han tenido compromisos con sus selecciones, como la argentina Flor Bonsegundo y las chilenas Geraldine Leyton, Paloma López y Bárbara Santibáñez.