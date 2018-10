El jamaicano Brandon McLean cierra el juego interior del Krypteia Huelva

¿Quién no conoce a Pimpinela? Los más jóvenes quizás no tengan ni idea de qué hablamos, pero a los no tan jóvenes seguramente se le vienen rápidamente a la cabeza las canciones de este dúo argentino formado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, que a partir de los 80 se hicieron muy conocidos y hasta hoy han vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo.