Adriana Serra defiende título en el Trofeo de la Hispanidad de Óptimist en la bahía de Cádiz

huelva24.com

Jueves, 11 octubre 2018 | Leída 4 veces

vela

El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María, acoge ya a los regatistas en la jornada previa reservada al papeleo y los últimos entrenamientos.

El III Trofeo de la Hispanidad de Optimist que está a punto de comenzar es una regata organizada por la Federación Andaluza de Vela y cuenta con el patrocinio de Puerto Sherry y la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y las firmas Blu y Todoneumaticas.es. La regata vuelve a experimentar un importante salto cuantitativo y por segundo año aumenta en más del medio centenar su lista de inscritos, uniéndose a los andaluces regatistas de las territoriales balear, catalana, canaria y de la región de Murcia. De la comunidad anfitriona participan regatistas de todos los clubes que albergan equipos de la clase Optimist pertenecientes a las provincias de Almería, Huelva, Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz.

Los clubes representados son el CN Almerimar, el CM Almería, el RCN de Adra, el RCN de Algeciras, el RCN de La Línea de la Concepción, el CAN Eslora, el RCN de Sanlúcar de Barrameda, el RCN de El Puerto de Santa María, el CN El Trocadero de Puerto Real, el CN Puerto Sherry, el CN Elcano, el RC El Candado, el CNM de Benalmádena, el RCMtmo. de Marbella, el CN Fuengirola, el CN Sevilla, el RCN de Motril, el CDN Punta Umbría, el RCMT Punta Umbría y el RCMtmo. de Huelva.

Entre ellos se encuentran tres de los cuatro defensores del título; la joven perteneciente al RCMT Punta Umbría, Adriana Serra, que peleara por su tercer título consecutivo en la categoría Sub 13, lo que le convierte en la única ganadora de esta regata hasta el momento en esta clase; el regatista del CNM Benalmádena, Jose Manuel Pachón, defensor entre los chicos de esta misma categoría, y la joven del CM de Almería, Mercedes Bautista, que defiende el título femenino en Sub 16. No estará el ganador masculino Sub 16 de las dos anteriores ediciones, el regatista del CN Puerto Sherry Manuel Álvarez Dardet, que ya ha dado el salto de clase y compite en otra disciplina. Álvarez-Dardet se “jubila” pero por detrás llega un relevo muy potente y muy competitivo para dar lustre a una flota que figura entre las mejores de España.

Lo que está a punto de comenzar es un acontecimiento para la ciudad y provincia sedes, ya que no es sólo la flota, al tratarse de una regata de la clase Optimist que alberga a regatistas en edad infantil y juvenil, cada equipo acude acompañado por el entrenador, directivos de sus clubes y en muchos casos también por sus familiares, lo cual incrementa la cifra en otro medio centenar de personas que acuden a Cádiz por este motivo. A todo eso hay que incluir el personal necesario para que todo funcione a la perfección, y es que poner en marcha una regata de estas características requiere de una maquinaria compleja y es ahí donde la FAV vuelve a poner a prueba su capacidad organizativa y la de su personal, empleando a más de una veintena de personas entre comités, marinería y seguridad. Por todo esto el Trofeo de la Hispanidad ed Optimist traspasa el ámbito deportivo para convertirse en un acontecimiento de extraordinario valor para la promoción, turismo y economía de la ciudad y provincia sede.

Las pruebas clasificatorias darán comienzo mañana viernes a las 12:00 horas. El programa incluye un total de nueve, tres por día si las condiciones lo permiten, de una duración aproximada de 45 minutos cada una de ellas. Dado lo numeroso de la flota sobre todo en la categoría Sub 16 la flota navegará repartida en dos grupos. El domingo día 14 será el tercer y último día de pruebas y después se celebrará la ceremonia de entrega de trofeos en el CETDV, acto que presidirá Francisco Coro en calidad de presidente de la FAV.