Garrido: "El Recre empezó muy bien pero en esta categoría no te puedes relajar"



Jueves, 11 octubre 2018



Este miércoles el plantel celeste reanudó los entrenamientos, y Garrido se mostró en sala de prensa muy optimista. ”Estoy totalmente recuperado y con normalidad desde el lunes con el equipo. Ahora a seguir trabajando, sumando porque estoy perfectamente. Tras la primera victoria fuera de casa, esto nos da fuerzas en el día a día, son otras sensaciones, ahora jugamos dos partidos seguidos en casa, aunque son dos rivales fuertes y esperamos seguir así”, señalaba en la web oficial del CD El Ejido.

Garrido sólo pudo jugar los tres primeros partidos, y aunque estuvo convocado en los tres siguientes no llegó a jugar, siendo en Ibiza el único partido donde no entró en la lista de los 18 debido a unas molestias estomacales y en la espalda. Ahora un mes después espera poder, “entrar en la convocatoria y seguir peleando para poder tener una oportunidad en el once titular y seguir trabajando. Después de no hacer un buen partido contra el Real Murcia, queremos ahora con esta primera victoria fuera mantener ese ritmo. En casa no se nos debe escapar ningún punto, hacer un fortín en nuestro estadio. Estamos trabajando muy bien, con confianza tras esta victoria en Ibiza y eso es un plus también”.

Del rival a batir el Recreativo es consciente Carlos Garrido que tienen, “individualmente muy buen equipo. No lo hemos visto aún en video, pero empezó muy bien aunque en esta categoría no te puedes relajar. Seguro que vendrán también con las ganas de sumar de tres en tres, y con su calidad nos lo pondrá difícil”.

De la liga tras jugarse las primeras siete jornadas, ”hacía unos años que no jugaba en este grupo. Hay mucha igualdad, y puedes ganar en cualquier campo al igual que nos pueden vencer. Con ningún equipo te puedes relajar, como luego cuando venga el San Fernando. El equipo que menos fallos cometa y esté más acertado es él que se va a llevar la victoria y por eso hay que jugar al cien por cien todo el partido. Ahora podemos sumar seis puntos en casa y eso es lo que tenemos que hacer y ese es el objetivo”.

Después de algunas lesiones, ”hay que afrontarlas como vienen y cuidarnos lo máximo posible. Queremos que las recuperaciones sean lo más rápido, y lo importante es que estemos todos al cien por cien porque eso crea competencia y eso es bueno para el equipo para que nadie se relaje. Ahora se ha operado Álvaro González, y tras e l dolor está contento porque le han tratado muy bien y por tanto está con buen ánimo y eso nos da alegría porque es un jugador importante”.

De la grada recordó, “esperamos mucho más. Queremos que sigan animando como lo están haciendo, porque nosotros desde abajo los sentimos y eso nos ayuda”.