Salmerón, sin pelos en la lengua: "El Recre debe entrenar en condiciones óptimas y ahora mismo no lo hace"

Jueves, 11 octubre 2018 | Leída 54 veces

El entrenador del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, volvió a hablar claro de la situación del club decano. En una entrevista concedida al diario Viva Huelva abordó la situación de los campos de césped natural, el del Nuevo Colombino y los dos de la Ciudad Deportiva. "Son aspectos a mejorar y se está trabajando. Ahí es donde se tiene que progresar a nivel de infraestructuras. El Recre debe entrenar en condiciones óptimas y ahora mismo no lo hace. Hay medios pero hay que poner todo para que mejore", destacó en declaraciones recogidas por albiazules.es.

En cuanto a los pagos, el almeriense comentó que "el club se tiene que responsabilizar de que la situación económica sea normal. A mí se me dijo que todo iría por los cauces normales y hay que creer que será así".

De la situación de futuro, tras la no venta a Krypteia Capital, Salmerón indicó que "lo que quiero es que los que estén aquí se ocupen de lo económico, de la situación de los campos de la Ciudad Deportiva y del estadio, de las infraestructuras... El Recre debe aumentar su nivel y que ha mejorado respecto a otros años. Lo que no puede ser es que acabe una temporada y se cierre todo porque pueda haber una venta o no, que exista esa incertidumbre. Hay que cuidar las cosas. Hay que poner los mimbres suficientes para cuidar la urgencia por subir a Segunda".

También habló el técnico del Recre del fichaje de Ismael Benktib, una operación que pudo ser prescindible viendo todos los problemas que puede acarrear desde el punto de vista judicial. "Los abogados dieron el 'OK', apostamos por el jugador y la Federación nos dejó inscribirlo. No hemos dado pasos para meternos en algún problema", sentenció.