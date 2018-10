El runrún: La pasión rociera de Pimpinela

Miércoles, 10 octubre 2018 | Leída 31 veces

¿Quién no conoce a Pimpinela? Los más jóvenes quizás no tengan ni idea de qué hablamos, pero a los no tan jóvenes seguramente se le vienen rápidamente a la cabeza las canciones de este dúo argentino formado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, que a partir de los 80 se hicieron muy conocidos y hasta hoy han vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo.

Sus temas en los que representaban discusiones de pareja, como el mítico ‘Olvídame y pega la vuelta’, con las que tanto que identifican muchas personas, son su sello inconfundible. Pues resulta que Lucía Galán actúa este sábado en Sevilla y en una entrevista con la Agencia Efe desvela su pasión por la aldea de El Rocío, en Almonte, y su devoción por la Virgen del Rocío. Allí fue bautizada su hija y siempre lleva una fotografía de la Virgen con ella, asegurando que “no es un lugar en el mundo, sino el lugar en el mundo. Es llegar y emocionarme, me emociona, alegra, pasa toda la vida en un segundo. Es como si yo hubiera formado parte de ese lugar en otra vida”, explica la artista. ¿La veremos en algún momento cantando la salve rociera o haciendo el camino con alguna hermandad?

¿Pertenece Ismael Benktib al Levante? Aún no se sabe cómo acabará uno de los nuevos culebrones en los que se ha visto inmerso el Recre, concretamente el del fichaje, después de estar más de un mes a prueba con la primera plantilla, del centrocampista marroquí Ismael Benktib. El Elche, su club de origen, le reclama al jugador 2,2 millones de euros porque argumentaba que rompió de manera unilateral su contrato por tres temporadas más con la entidad ilicitana, y el Decano entraría también dentro de dicha reclamación como responsable subsidiario. Y mientras que los tribunales serán los que dictaminarán sentencia en este tema dentro de algunas semanas o quizás meses, la rumorología apunta a que el futbolista habría podido llegar ya a un acuerdo con el Levante, club que le dejaría ahora cedido en el Recre para que se siga fogueando y cogiendo experiencia y minutos en Segunda B antes de subirlo al primer equipo granota.

Personas no cazadoras, de carné. Aunque lo habitual es llevar encima la acreditación en forma de carné de lo que uno es –socio de algún establecimiento, donante de órganos, miembro de algún colectivo,…- en estos días nos hemos encontrado con una iniciativa que promueve lo contrario: sacarse el carné de lo que no se es; en concreto en este caso, sacarse el carné de ‘persona no cazadora’. La idea la ha tenido Ecologistas en acción coincidiendo con el inicio de la temporada de caza, y consiste en invitar a todas las personas que “de forma pacífica y respetuosa disfrutan o ejercen su actividad en el medio natural” a sacarse el documento con el que aglutinar a quienes consideran que “se debe hacer frente al lobby de la caza” y “demostrar que son muchos más quienes desean una relación pacífica y respetuosa con el entorno y los animales”. Lo cierto es que la idea ha sido muy bien acogida por distintos colectivos, especialmente ecologistas y animalistas, que ya andan encargando su carné. La iniciativa desde luego es llamativa; eso sí, como se abra la veda –por usar un símil cinegético- para emitir carnés de lo que no se es, apañados vamos…