Marc Martínez: "A día de hoy estamos tranquilos con el tema de los pagos"

Miércoles, 10 octubre 2018

20.12 h. "Lo que no podemos permitir otra temporada más es que nos deban tres meses. Eso no podemos permitirlo porque en casa hay problemas, pagos que afrontar, es una realidad", indica el meta del Recre, que también habla de la actual marcha del equipo y del interés de un equipo puntero de Segunda B la pasada temporada en hacerse con sus servicios.

El guardameta y capitán del Recreativo de Huelva, Marc Martínez, intervino este miércoles en el programa La Barrera de Huelva FM. Entre los temas que abordó, el catalán aprovechó su paso para aclarar su situación en el club. "Se dijeron muchas cosas sobre el tema de mi contrato. La pasada temporada si que había una cláusula por partidos jugados en la que renovaba automáticamente, pero si es verdad que cuando aún no había llegado a esos partidos sí que hubo un equipo interesado en mi. Un equipo que iba a jugar 'play-off' de ascenso a Segunda A y que se interesó por mí, y preguntó por mí. En esos momentos no estaba renovado porque no había llegado a la cifra de partidos necesarios, pero el club me hizo saber que contaban conmigo para el año que viene, y también se hablaron ciertas cosas. Por ahí fueron los tiros y al final Óscar Crazo, que era la cabeza visible del club que se comunicó conmigo, y yo estoy muy agradecido porque no había llegado a esos partidos y se habló conmigo", señaló en declaraciones recogidas por huelva24.com.

En cuanto a los problemas de cobro que se puedan dar en los próximos meses, el cancerbero explicó que "yo puedo hablar del año que he estado y no de anteriores. Lo que no podemos permitir otra temporada más es que nos deban tres meses. Eso no podemos permitirlo porque en casa hay problemas, pagos que afrontar, es una realidad. Sin tranquilidad es complicado, pero lo que dejo claro es que a día de hoy estamos tranquilos".

También habló Marc Martínez de la marcha deportiva del equipo, resaltando que "es cierto que no nos están acompañando los resultados y que en los partidos jugamos a tramos. El otro día fueron 25 minutos y el otro igual, por lo que hay que conseguir que esos 25 se conviertan en 90 y estar bien durante todo el partido. Pero estamos en octubre, somos 17 fichajes nuevos y, aunque sé que es complicado, todos tenemos que tener tranquilidad".