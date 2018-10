Nueva chapuza del Recre: Mario Hernández no podrá debutar hasta enero porque su ficha le llegó a la RFEF fuera de plazo

huelva24.com

Miércoles, 10 octubre 2018

18.02 h. Mario Hernández aún no ha entrado en ninguna de las siete convocatorias ligueras con el Recre no porque haya estado lesionado o porque no haya convencido a su técnico, José María Salmerón, sino porque su ficha le llegó a la Real Federación Española de Fútbol el día 3 de septiembre, es decir, fuera del plazo, que expiraba el 31 de agosto.