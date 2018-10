El Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría acude a Puerto Sherry con once regatistas

huelva24.com

A eso hay que sumar que serán varias las comunidades autónomas presentes en el evento, que se va a celebrar del 12 al 14 de este mes de octubre. Todo ello da un total de en torno a 300 participantes que van a luchar por el prestigioso trofeo gaditano, en las categorías de sub 16 y sub 13. Hay que sumar que la prueba es puntuable para la Copa de España del próximo año.

Con respecto al Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría, el club asistirá con once regatistas, en los que destacan, en sub 13, Adriana Serra, y en sub 16, Patricia Báñez. Y el objetivo lo ha dejado claro Eduardo Zalvide, director deportivo de la entidad puntaumbrieña. “Vamos con la intención de equipararnos a los andaluces, porque eso medirá nuestro potencial y posibilidades. No renunciamos a nada, pero somos conscientes de las dificultades por el potencial que se reúne aquí este año”, dijo Zalvide.

De esta forma el espectáculo está servido de cara a este puente de la Hispanidad, un evento que organiza la Federación Andaluza de Vela.