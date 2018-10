Carlos Martínez e Ismael Benktib no viajarán a El Ejido y Pablo Andrade es duda

huelva24.com

Miércoles, 10 octubre 2018

12.45 h. "Carlos Martínez sigue con la protusión discal y es baja segura para El Ejido y Pablo Andrade se hizo ayer una prueba en Sevilla y no tiene ningún tijpo de rotura, pero sí una inflamación en el abductor que le provoca dolor porque le irrita el nervio, y hasta que no baje no podrá entrenar con normalidad", ha señalado Nardy Lafuente, el jefe de prensa del Recre. Por su parte, Ismael Benktib tampoco viajará a tierras almerienses porque se encuentra con la Selección de Marruecos Sub 23 para disputar dos amistosos.