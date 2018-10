El desafío que nació de la fatalidad: Enrique Llimona correrá la Vuelta a Huelva con muletas

Mario Asensio

Miércoles, 10 octubre 2018

11.39 h. El deportista onubense, conocido por cumplir retos solidarios como correr 160 kilómetros en 24 horas o completar un triatlón imposible de 610 kilómetros, quiere volver a ser fiel a su lema ‘Más fuerte que el miedo’ y afrontar los ocho kilómetros de la Vuelta a Huelva con muletas tras ser operado de una lesión en el pie que podría dejarle sin correr para siempre. “Puedo pensar que las cosas me pasan a mi y lamentarme por ello o que ocurren para mí para hacer algo con ellas”, afirma.

Enrique Llimona es un ultraman aunque lo niegue. Este consultor de recursos humanos es un motivador nato y un deportista que remarca siempre que es “popular”, alguien “corriente” que no obstante es capaz de materializar lo extraordinario. Más de una vez ha dicho que para él “todo en la vida es cuestión de voluntad” y su capacidad de esfuerzo y superación está fuera de toda duda tras completar con éxito desafíos solidarios cada vez más impensables. Aparte de participar en carreras, triatlones y ironman como el de Lanzarote, ya logró recorrer 160 kilómetros en 24 horas dando vueltas a un recorrido por Huelva capital para recaudar fondos para la Fundación Cepain y en Punta Umbría completó agónicamente bajo el lema “Más fuerte que el miedo” un ‘’Triatlón Imposible” de 610 kilómetros (10 kilómetros a nado, 500 kilómetros de ciclismo y 100 corriendo) para recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer. Su nuevo reto es fruto de la fatalidad, es un ejemplo de cómo reenfocar lo malo que nos ocurre para darle un sentido: correrá este viernes la Vuelta a Huelva con muletas.

“Creo que lo que voy a hacer tiene mucho sentido”, afirma a huelva24.com Llimona, que explicó que su idea inicial era completar un doble Ironman el 20 de septiembre. Si embargo el destino le tenía reservado algo con lo que no contaba. Se rompió el pie con la mala fortuna de destrozarse el ligamento de lisfranc, que es el que sujeta todo el pie. “Me operaron el 19 de septiembre y me comunicaron que no volveré a correr, al menos eso opinan los médicos”, aseguró.

Él se niega a dar por inamovible esta primera impresión y comentó que hay casos que señalan lo contrario. “Lo que he leído hasta el momento es que los que han conseguido volver a correr sólo lo han hecho en cortas distancias”, afirmó, aunque matizó que “el principal problema es que al tener una placa en el empeine el pie ya no tiene flexibilidad”.

“La operación que me han hecho se llama artrodesis e implica la fusión de los huesos metatarsales con las cuñas. Yo tengo puesta toda mi esperanza en volver a correr larga distancia porque tengo un nuevo reto ‘masfuertequeelmiedo’ pendiente, más largo que el anterior”, detalló el onubense.

Es por ello que lejos de hundirse, expuso que “no podemos controlar las cosas que nos pasan pero si el significado que le damos. Puedo pensar que las cosas me pasan a mi y lamentarme por ello o que ocurren para mí para hacer algo con ellas”.

De este modo, aseguró convencido que “hoy escojo darle un significado a esta lesión de ayuda a los demás. Me servirá para aportar más, para contribuir más”. Por eso correrá la Vuelta a Huelva este viernes 12 de octubre con muletas.

“Quedaré el último, y deportivamente haré el ridículo más absoluto pero francamente me da igual porque ganaré dos batallas”, resaltó Llimona. La primera es “centrarme en las cosas que aún puedo hacer en vez de lamentarme por aquellas que no puedo”. La segunda es “intentar motivar e inspirar a aquellas personas que se encuentran en periodo de rehabilitación o recuperación de una lesión para que no se abandonen. Serán 8 kilómetros pero para mí estarán cargados de significado. Soy una persona corriente que avanza", subrayó.