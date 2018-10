El runrún: Ramón López se ‘autoconfirma’ como candidato

Martes, 9 octubre 2018 | Leída 16 veces

Confidencial

No se atrevieron a decirlo los presentes en la sala –que habían convocado para presentar a la candidata al Parlamento de Independientes por Huelva, Lidia Calvo-, pero ya se encargó él de despejar las dudas tras las preguntas de los periodistas.

Ramón López, conocido activista en redes sociales, será candidato a la Alcaldía de Huelva en las próximas elecciones municipales, según confirmó él mismo, como cabeza de lista de ‘Por Huelva sí o sí’. Integrado en la coalición de partidos independientes de la provincia, ni el presidente supo contestar a la pregunta sobre quién sería el candidato en la capital –aludiendo a la ‘independencia’ que lucen en el nombre-, el propio Ramón López se encargó de autoconfirmarse. Vamos, le faltó sentarse a la mesa con los intervinientes. Y si no se lo creen, aquí les dejamos la prueba.

La estética electoral de ‘Perico’. Andan estos días los analistas políticos escudriñando las razones que han llevado a Susana Díaz a decretar la disolución del Parlamento andaluz y la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas. Asistimos igualmente a encendidos debates en los que se sopesan unos y otros argumentos de socialistas y opositores para celebrar los comicios en diciembre o dejarlos para la próxima primavera. ¿Esperar a que pase la tormenta judicial de la sentencia de los ERE? ¿Lastraría tanto los resultados electorales del PSOE unir la cita a la de las municipales? ¿Acusará Susana Díaz la inestabilidad creciente del Ejecutivo de Pedro Sánchez yendo a las urnas antes de Navidad? Muchos factores sobre el tablero, como vemos, los que tienen los políticos a la hora de decantarse por los meses de diciembre o mayo para renovar el Gobierno andaluz. Bueno, salvo para uno ya retirado, el ex alcalde Pedro Rodríguez, que tiene muy clara su elección: a votar, en primavera. ¿Habrá tenido en cuenta en su análisis algún detalle que al resto ha pasado desapercibido para ser tan categórico? No exactamente. Para ‘Perico’, exparlamentario autonómico, “debían haber sido en primavera, cuando Andalucía se echa a la calle y vuelve a ser Andalucía. Cuando vemos en las calles juntos a Dios, la Virgen y el baile (Semana Santa y ferias). La seriedad del penitente y la alegría de la fiesta en todos los pueblos andaluces (…). La presidenta lo olvida y convoca con la umbría del invierno, cuando los andaluces buscamos desesperadamente la luz”. Y es que, como decía esta mañana en su ‘buenos días’ de Facebook, sus argumentos no son políticos, sino “éticos y estéticos”.

Cifu y el sueño que muy pocos pueden cumplir. En el Recre hay varios ejemplos en los últimos tiempos de futbolistas que se caracterizaron por su longevidad sobre los terrenos de juego. Así, por ejemplo, sin ir más lejos en la historia reciente Juan Merino jugó hasta los 36 años, Jesús Vázquez hasta los 37, Antonio Núñez hasta los 39 y Aitor Tornavaca todavía lo está haciendo con 41 años en Tercera División. Una categoría más abajo, en la División de Honor, nos encontramos ahora a Daniel Cifuentes, más conocido futbolísticamente como "Cifu", que ha encontrado en la provincia onubense su segunda tierra. Así, después de vestir durante dos temporadas la camiseta del Recre y de formar parte el pasado verano del equipo de fútbol playa del Decano, recientemente ha fichado por el Isla Cristina, donde a sus 38 años ya está empezando a destacar. En su debut ante el Pinzón marcó el gol de su equipo y el pasado fin de semana, y pese a la derrota por 0-2 a manos del Alcalá, cumplió "un sueño" que pocos futbolistas pueden llegar a alcanzar a lo largo de su carrera deportiva. Así, coincidió en el campo con su hijo Alberto, que está en edad juvenil, estudia Ciencias del Deporte y alterna el primer equipo del Isla Cristina con el juvenil. Sin duda todo un hito, un logro y una curiosa noticia que nunca olvidará la familia Cifuentes. Dani tiene otro hijo más pequeño, de nombre Víctor, y con el elixir de la eterna juventud quién sabe si dentro de unos años no pueden coincidir los tres en algún equipo...