El Bifesa Tartessos paga caro sus errores en su debut liguero ante el C.R. Xerez (20-15)

Antonio Ramos

Lunes, 8 octubre 2018 | Leída 10 veces

Rugby

El Bifesa Tartessos cayó derrotado en su estreno liguero ante un Club de Rugby Xerez que no fue mejor durante en el encuentro pero que sí supo materializar sus oportunidades y arrastrar a un XV del lince que tiró más de corazón que de cabeza en la búsqueda de la remontada.

Los onubenses, desplazados a la ciudad jerezana en la mañana del domingo, lo hacían con la firme convicción de poder conquistar un buen resultado que les permitiese empezar el campeonato liguero de la mejor manera y esa actitud de se vio durante los primeros minutos sobre el terreno de la Escuela Hípica de Chapín, con unos linces volcados en el campo rival y muy frescos en la delantera, lo que propició que se adelantasen en el marcador con una patada de castigo.

Sin embargo los locales, con un juego más directo, de menos pase de oval pero más vertical lograron contrarrestar muy pronto la acción onubense y ensayar cuando el reloj solo marcaba 15 minutos desde la hora de inicio, logrando adelantarse en el marcador.

Sin duda el primer varapalo fue de gran dureza para los linces lo que ocasionó que la vistosidad e ímpetu de los primeros minutos se volatilizasen y comenzaran a aparecer viejos fantasmas. Los jerezanos vieron su oportunidad y con más cabeza que juego, lograron aprovechar la ocasión para colocar una nueva parada de castigo y aumentar la diferencia.

Los linces no se amedrentaron y si bien su juego no era el que los caracteriza, lograron volver empatar el encuentro con una bonita jugada colectiva con la que, por un momento, todo parecía volver a encauzarse; sin embargo, el Cruxe no se amedrentó y tan solo un minuto después lograba un nuevo ensayo.

Y entonces el segundo varapalo para el Bifesa Tartessos sí que los noqueó. Llegaron entonces los peores minutos del equipo visitante con continuos fallos en los pases y en la colocación fruto de unos nervios palpables y que los jerezanos supieron aprovechar para lograr el tercer ensayo al borde del descanso.

Tras la reanudación del encuentro, el XV onubense saltó con otro tono, más enchufado y una mejor distribución en el campo lo que les facilitaba el manejo del oval que pasaba de unas manos a otras con soltura y precisión. Eran los mejores minutos del equipo visitante y el segundo ensayo llegó con la naturalidad que marcaba el juego de la mano de Antonio de la Torre lo que, sumado a la transformación de Alejandro, permitía a los linces colocarse a solo 5 puntos de su rival.

Pero cuando el juego mejor fluía para los blanquiazules llegó la expulsión, muy rigurosa, de Delgado lo que condicionó el desempeño del Tartessos si bien éstos no bajaron los brazos y a punto estuvieron, en el último minuto del encuentro, de lograr ensayar; no hubo suerte y los de Huelva acabaron pagando muy caro los errores de la primera mitad.

Con el 20–15 definitivo, el Bifesa Tartessos se coloca en la mitad de la tabla del grupo occidental y con la mirada puesta ya en la segunda jornada que servirá para presentar al conjunto en su casa.