Manolo Zambrano: "El equipo esta temporada tiene más empaque, es más sólido y lo veo mejor que el de otros años"

El sábado se cumplieron dos años desde la llegada a la presidencia del Decano de Manolo Zambrano, que este lunes ha atendido a Cope Huelva y comenzaba recordando cómo fue su aterrizaje en el cargo. "La respuesta es fácil: primero porque has querido, segundo porque te lo han pedido, y tercero porque es el Recreativo de Huelva. Cuando una persona como el alcalde de Huelva es la que te pide ayuda y te dice que sacar adelante al club es cosa de los recreativistas... Me dio dos días que se convirtieron en uno y estaba más atrapado por convicción que por obligación", destacó en declaraciones recogidas por huelva24.com.

En su balance, el onubense argumentaba que "salvando los problemas del día a día. Todo el mundo sabíamos donde nos metíamos porque la situación era muy complicada por todo lo que se había heredando. Pero creo que el camino se está viendo recompensado porque estamos en una situación mejor de la que cogimos al club, que estaba a punto de desaparecer. Además, el club creo que se ha asentado un poco en cuanto a institución. Creo que hemos mejorado en todos los aspectos y falta el empujoncito deportivo, que aunque le estamos poniendo mucho cariño los resultados no están llegando".

"Las sorpresas llegaron en los 10 ó 15 primeros días, y a partir de ahí ya la capacidad de asombro se diluyó en el tiempo. Yo nunca me había encontrado en una situación parecida y ahora te das cuenta de que utilizar el cajón para tus problemas personales se hace muy fácil, pero después hay que cumplir en cada temporada y las equivocaciones son muy graves para un club de fútbol y casi suponen la desaparición del Recreativo de Huelva", añadía Zambarano.

La pasada semana, y sobre la bocina y gracias a un intermediario, el Decano pudo salvar el segundo pago anual con Hacienda. "Creo que la noticia es que el Recreativo de Huelva, dentro de las dificultades, ha vuelto a pagar, sobre todo los 110.000 euros con Hacienda, que eran un pago inaplazable después de que adquiriéramos un compromiso con ellos. Era un compromiso parecido al que se había llegado antes y después no se cumplió. El propietario ha puesto toda la carne en el asador y ha podido pagar este plazo. Y al club llegó una notificación de que había que pagar un dinero de una póliza de seguros, pero eso todavía no se ha ejecutado y tan solo tenemos la información que nos ha llegado. Estamos buscando y será cuestión de que prueben que eso es verídico, pero por ahora no hemos hecho nada más", matizaba el presidente albiazul.

En cuanto a lo que hace falta para terminar esta temporada, Zambrano decía que "creo que la cifra estaría en torno a los 800.000 euros o un millón, más o menos. Y en esa cifra de nuevo hay que volver a meter los compromisos adquiridos por otras personas. La situación es difícil y hay unos pagos que cumplir. El Ayuntamiento ha adelantado el 40% de la deuda, pero sigue estando ahí y tenemos que cumplir los compromisos. Lo estamos intentando sacar adelante, y si lo deportivo fuese de otra manera, que estoy convencido de que cambiará, la gente miraría las cosas de otra manera".

Sobre el futuro institucional del Recre, no ve con malos ojos que por ahora el club siga estando en manos municipales: "Debido a la situación en la que nos encontramos, y después de tres pliegos para la venta del club, creo que la gente debe saber que no es un grupo político el que desiste de la compra sino una Mesa de Contratación en la que hay profesionales muy cualificados y un grupo de expertos en cuanto a estos temas. Ellos son los que deniegan la compra, con lo cual las diferentes ofertas que han llegado no cumplen con los requisitos. Y a partir de ahí volver a poner en solfa el nombre del Recreativo de Huelva me parece gratuito. Si el Ayuntamiento es capaz, como está haciendo hasta ahora, de cumplir con los compromisos a trancas y barrancas y de tirar hacia adelante, yo soy partidario de que el club sea de Huelva y se haga un proyecto serio y todos los agentes políticos, públicos y demás de Huelva estén presentes. Y a partir de ahí, cuando ya el equipo o la situación sean solventes para que se pueda vender se haga, y hay que acertar con el comprador".

El máximo mandatario del Decano espera que por cuarta temporada seguida el equipo onubense no tenga que conformarse con aspirar sólo a lograr la permanencia. "Esperamos que no sea un año igual, pero en el fútbol el adjetivo primordial cuando uno quiere conseguir objetivos es paciencia. Igual que en las dos primeras jornadas, cuando íbamos líderes y la gente echaba las campanas al vuelo, se decía que había que tener tranquilidad y que llegarían momentos delicados, pues ahora han llegado y hay que seguir en la misma línea de trabajo, unión y paciencia. Tenemos plantilla, cuerpo técnico y afición de sobra y lo único que nos falta es encadenar dos o tres resultados positivos. A los futbolistas hay que exigirles siempre porque el deporte es así. Deben dar todo lo que tienen y trabajar, y luego el balón es caprichoso. Creo que el equipo esta temporada tiene más empaque, es más sólido y lo veo mejor que el de otros años. Queremos poner ya un proyecto sobre la mesa interesante y plausible", declaraba.

Por último, Zambrano hablaba de su sueño para el futuro: "Me gustaría volver otra vez a los tiempos, no del 78, cuando se ascendió la primera vez a Primera División, sino a los de la tranquilidad aquella que había en el sentido de que era un club normal y muy querido con todo el mundo, con unas aspiraciones lógicas y una ciudad volcada detrás. El Recreativo, si por algo se ha caracterizado siempre o casi siempre, es por ser un club humilde y tranquilo. Hay que hacer un proyecto serio y con los pies en el suelo. Si se logra el ascenso sería adelantar la salvación. Hoy en día la Segunda B es mucho más difícil que la que había antes porque la Segunda División es un negocio y hay muchos inversores que quieren ascender y estar en la Liga de Fútbol Profesional. Y ya la Primera División te salva la vida para muchos años. Ha subido el nivel en Segunda B y hay muchos equipos que pagan muy bien".