Pedro Romero y María Díaz-Pernía se hacen con el Open de España de XC Maratón 2018 en Paterna del Campo

Lunes, 8 octubre 2018

La XVIII Ruta Ciclista BTT GP Villa de Paterna, con sus 90 kilómetros del recorrido y 2000 metros de desnivel, debía coronar en la general masculina a Romero o al “Quillo” Márquez, no había otro vencedor posible. El de Plasencia tenía claro cuál era la táctica hoy en Paterna: “Solamente tenía que vigilar la rueda de Márquez, estaba claro. Era el único corredor que me podía ganar el Open y hay que reconocerle su profesionalidad porque nunca se ha rendido y me ha atacado en varias ocasiones, al igual que hubiera hecho yo. Como digo, me olvidé del resto de rivales como Borrás, Carrasco o Ventura y me centré en Márquez. Al final llegué con fuerzas al último repecho y decidí tirar para adelante”, comenta Pedro, quien en la parte final del recorrido, donde comienza el terrible “Muro del Pinguete”, impuso un ritmo terrible que sus rivales no pudieron seguir y que le ha valido el triunfo en esta prueba del calendario Mundial UCI MTB Marathon Series y su cuarto Open de España de los diez que se llevan disputados.

El tiempo empleado por Romero fue de 3:15’06”, sobre el que Ismael Ventura, segundo, empleó cinco segundos más. “Quillo” Márquez fue tercero a 13 segundos y finaliza como subcampeón este Open.

Díaz Pernía, ganador del Open de España 2018 en categoría femenina

La general del certamen nacional, aunque no estaba sellada matemáticamente en favor de María Díaz Pernía antes de arrancar esta prueba final, si parecía claramente decantada en su favor, pues aventajaba en 155 puntos a Julieta Escudero.

Díaz-Pernía ha tomado desde salida la segunda posición y ha centrado su trabajo en el día de hoy en asegurar la plaza y conseguir los puntos para certificar su triunfo en el certamen. La victoria ha sido para Merce Pacios, que ha vencido con una amplia ventaja y ha sumado su segundo éxito en este Open de España de Maratón. El tercer cajón del podio lo ha ocupado Celina Carpinteiro, que ha rebasado en la segunda mitad de carrera a Gema Bárcenas.

Al cruzar la línea de meta, ya como vencedora del Open de España de XC Maratón 2018, María Díaz-Pernía comentaba que “siempre intentamos superarnos y conseguir nuevos retos y este año hemos podido lograr el Open de España. Estoy muy contenta, han sido pruebas muy duras, pero hemos sido regulares y finalmente hemos podido llevárnoslo”.