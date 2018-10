Leonel Pontes: "Sabíamos que el Recre iba a jugar con ansiedad"

huelva24.com

Domingo, 7 octubre 2018

Leonel Pontes, el entrenador del Jumilla, señalaba en su valoración del encuentro en la sala de prensa del Nuevo Colombino que "no estaba previsto que empezáramos a perder en el primer minuto, pero la verdad es que nuestra juventud, la de los jugadores, ha hecho que estuiviéramos durmiendo en aquel momento. Sufrimos en el gol y hemos seguido así los primeros 20 minutos, pero luego hemos equilibrado la partida y hemos logrado irnos a los vestuarios tras el final de la primera parte tranquilos".

El portugués añadía que "en la segunda parte hicimos todos los cambios primero para llegar al empate, y después hicimos los cambios para ganar el partido. Claro que podíamos perderlo, teníamos los medios defensivos para jugar y asegurarlo para defender el resultado, pero tenemos que colocar la idea de que podemos ganar el partido, y por eso cambiamos y colocamos a Carlos Álvarez para intentar hacer algo diferente e intentar llegar al gol".

Pontes ofrecía una de las claves del encuentro al argumentar que "nosotros sabíamos que el oponente iba a jugar con ansiedad porque hacía cuatro partidos que no ganaba y también con otra confianza en el juego, pero la verdad es que el Recreativo tiene buen equipo, buenos jugadores, y el hecho de hacer el gol en el primer minuto condicionó toda la estrategia. Porque es difícil estar en el banquillo cuando el resultado no es el mejor y teniendo en la cancha a jugadores tan jóvenes -hoy había seis de 20 años-. No es fácil, pero el equipo ha tenido personalidad para cambiar y procuró ganar el partido y los jugadores lo demostraron".

Por último, el míster del Jumilla también analizó al Decano. "Ha habido un cambio que no esperaba, pero yo conozco al equipo del Recre y es una plantilla fuerte, con personalidad y con autoridad, y la primera parte han sido jugadores que nos han dado mucho trabajo, son jugadores de gran calidad y experiencia que nos obligó a cambiar detalles del partido para equilibrar la partida", concluyó.