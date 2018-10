Salmerón: "Con media ocasión nos quitaron dos puntos"

R. Ubric

Domingo, 7 octubre 2018 | Leída 52 veces

fútbol > recre-jumilla

José María Salmerón, el técnico del Recre, cree que su equipo mereció más que el empate ante el Jumilla. "Creo que ha habido momentos mejores que otros. Los primeros 30 minutos han sido muy buenos, con un gol, un poste y ocasiones para haber aumentado el resultado, y de ahí al descanso hubo igualdad y prácticamente no pasó nada. Y en la segunda mitad hubo un momento en el que desconectamos un poco y no enlazamos bien y ellos con media ocasión nos quitaron dos puntos. El rival, excepto al final, donde estábamos nerviosos y precipitados, no nos creó peligro. Al final cuando llevas tiempo sin ganar te entran urgencias y hemos cometido unas imprecisiones un poco raras", comentaba.

Sobre el gol del empate del conjunto murciano, que llegó a balón parado, explicó que "tú puedes meter a defender a cinco hombres de 1,90 metros, pero hay que situarse bien. El 90% es del lanzador y nosotros hoy teníamos a gente para atacar bien a balón parado y para no pasar problemas a la hora de defenderlos. Trataremos de mejorar en esa faceta".

Sobre la mala racha de cinco jornadas sin ganar del Decano, su entrenador destacó que "yo no busco culpables de nada, sino trabajar y mejorar. Si el equipo contrario es superior a nosotros y merece ganar..., pero nos han tirado una vez en noventa minutos. Nuestra intención es mejorar y tenemos momentos muy buenos pero otros en los que nos vamos del partido y en cualquier acción puntual, como hoy y el otro día en Ibiza, el rival puede aprovecharlo y marcarte. Tuvimos treinta minutos buenos de llegar a banda, centrar y disparar. Debemos darle más continuidad a eso y que no haya un acomodamiento cuando el rival parece que no te está haciendo peligro. Y no me gusta poner excusas, pero el campo también nos está perjudicando y los contrarios vienen a hacer su juego. No han generado juego ni nos han creado ocasiones".

También aludió Salmerón a los pitos de un sector de la afición a su figura y a su equipo: "Es normal que la afición vea que hemos tenido momentos muy buenos y al final en alguna situación extraña por nerviosismo casi perdemos el partido. Es normal porque la semana pasada no ganamos y hoy no podíamos perder porque el equipo contrario no nos ha generado nada. Nos vamos fastidiados y prefiero que la afición sea crítica con el equipo cuando no hagamos las cosas bien, pero hay que darles un diez porque siempre están con el equipo".

La lesión de Alberto Quiles "no es grave"

Y sobre la lesión de Alberto Quiles en la segunda mitad, dijo que "llevaba unos minutos cojeando, al principio pensaba que era el tobillo y luego era la cadera. No tiene nada grave y a partir de ahí buscamos tener soluciones con dos puntas y un mediapunta que enlazara. Tratamos de hacerle daño al contrario".