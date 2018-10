Castigo al conservadurismo (1-1)

R. Ubric

Domingo, 7 octubre 2018

fútbol > recre-jumilla

La Segunda B es un pozo. Y además un pestiño. Tremendamente igualada casi en todos los frentes abiertos pero también muy mediocre. Y el Recre sigue yendo de grande, queriendo ganar simplemente con el escudo y sin enterarse de qué va esta categoría. Hay que hacer algo más para ganar los partidos. Ante el Jumilla marcó en el primer minuto de partido y poco después lanzó un tiro al poste. Creyó que con eso le bastaría y se equivocó. Fue dándole vida a un rival bastante ramplón que en la segunda mitad empató en una acción a balón parado. Son ya cinco jornadas seguidas sin perder para un Recre que se jugará bastante más que tres puntos en El Ejido.

De inicio el entrenador del Recre, José María Salmerón, introdujo tres novedades en su alineación respecto a la anterior derrota cosechada en Ibiza y con la intención de que su equipo retomara la senda positiva después de cuatro jornadas seguidas sin ganar. En defensa Diego Jiménez volvió a la titularidad después de mucho tiempo y lo hizo jugando como lateral izquierdo debido a la baja por lesión de uno de los futbolistas albiazules más regulares hasta la fecha, Pablo Andrade. Y en el centro del campo tampoco estuvo por lesión Carlos Martínez, entrando en su puesto Marc Caballé, mientras que en la banda Iago Díaz suplió a Borja Díaz por decisión técnica. En cuanto al Jumilla, que venía de sorprender a domicilio al UCAM Murcia (1-2), su entrenador, Leonel Pontes, repitió el mismo once inicial que se impuso en la Condomina, por lo que el exrecreativista Mario Marín se quedó en el banquillo.

Y cuando sólo se habían cumplido 57 segundos de partido, y a buen seguro que en uno de los goles más tempraneros del Decano en toda su historia en liga, Caye Quintana adelantó al conjunto onubense tras rematar a la perfección a la red un medido centro desde la banda derecha de Iago Díaz. El isleño, pichichi del Decano con tres goles, la empaló perfectamente ante su exequipo en un lugar imposible para el meta visitante Simón y rompía la mala racha de dos encuentros seguidos sin ver puerta del conjunto onubense. Y acto seguido el equipo de Salmerón estuvo a punto de abrir aún más la lata, pero la asistencia a Iago Díaz, también desde la derecha de Alberto Quiles, se topó con el disparo al poste del centrocampista catalán.

El Recre parecía otro bastante distinto al de encuentros anteriores, y es que una de las cosas que más podía temer era no marcar en los primeros minutos y que se instalaran el nerviosismo y las dudas tanto en el césped como en la grada. Eso lo consiguió con el tanto de Caye Quintana y a partir de ahi siguió dominando ante un rival que no estaba cómodo en defensa. Hubo un par de pinceladas técnicas de bastante clase de un Alberto Quiles que quiere encontrar ya su mejor versión y también el cuadro local protestó un par de posibles penaltis por manos de jugadores del cuadro murciano que el colegiado extremeño Conejero Sánchez no apreció.

Traoré gobernaba el centro del campo, dándole equilibrio y tranquilidad al grupo, y arriba Iago Díaz era el que tenía más presencia. Eso sí, paulatinamente el Jumilla fue ganando metros, aunque más por inercia que por buen juego, y en principio el Recre no pasaba apuros atrás. El conjunto albiazul buscaba el tanto de la sentencia antes del intermedio, atacando principalmente por la banda derecha. El Jumilla, con una gran revolución esta temporada en su plantilla y con varios jugadores foráneos, no parecía que fuera a asustar demasiado los locales, aunque la peor noticia al descanso era que la ventaja albiazul era muy poco exigua y en el fútbol con un 1-0 en cualquier detalle puede pasar cualquier cosa. Iago Díaz probó fortuna con un remate lejano que detuvo sin problemas Simón y no hubo tiempo para más en un entretenido primer acto.

Comenzó con la misma dinámica la segunda mitad, es decir, con el Recre más entonado y con Iago Díaz completando una gran tarde. Fue el primero en disparar sobre el portal del Jumilla pero su disparo lo abortó Simón. Aunque era cierto que el Jumilla seguía sin inquietar y que Marc Martínez no había tenido nada de trabajo en la primera media hora de juego, también era verdad que el Decano tampoco estaba pisando a fondo el acelerador y apenas creaba ocasiones de peligro, dando la sensación de que se conformaba con el siempre inquietante 1-0 logrado al inicio. Quizás para tratar de darle más profundidad a su equipo Salmerón introdujo en el campo a Lolo Plá en detrimento de Alberto Quiles debido a unas molestias del onubense. El extremeño se situó como referencia ofensiva, aunque con el constante apoyo del siempre incansable Caye Quintana.

Y una de las máximas del fútbol se cumplió en el minuto 67, y es que el Jumilla, que apenas si había pasado de mediocampo en toda la tarde, encontró el empate de la única manera en la que podía hacerlo, es decir, en una acción a balón parado. Un saque de esquina jpeinado por un jugador visitante y que remachó a la red en boca de gol el central Koyo. Un nuevo partido comenzaba con poco más de 20 minutos por delante. El míster albiazul, que quizás había pecado de conservador hasta ese momento porque su equipo debía haber ido antes a por el triunfo ante un endeble adversario, introdujo en el campo a Alberto Ródenas por Marc Caballé. Se situó en la banda, con un cambio de sistema a un 4-4-2 en el que Plá y Quintana estuvieron como pareja atacante.

El choque entró en el tramo final convertido en un correcalles sin un dueño claro y posiblemente con el Jumilla más convencido de buscar la victoria que un Decano al que el gol le sentó como un jarro de agua fría. Simón tuvo que emplearse a fondo en un balón que se encontró tras un lanzamiento de Iago Díaz, jugador que poco después dejó su puesto a Víctor Barroso, con lo que Ismael Benktib, centrocampista marroquí que se había estrenado en la convocatoria albiazul, se quedó sin debutar. Pero el Recre no hizo méritos para lograr el triunfo en el tramo final y volvió a darse cuenta de que la Segunda B es un pozo y no se gana con el escudo. Mejoró algo su imagen de días anteriores pero en ataque y en la creación sigue estando gris, y así pasan las semanas y se aleja de la zona noble.

FICHA TÉCNICA:

1.- RECREATIVO DE HUELVA: Marc Martínez; Pina, Israel Puerto, Iván González, Diego Jiménez; Tropi, Traoré; Caye Quintana, Marc Caballé (Alberto Ródenas, min. 70), Iago Díaz (Víctor Barroso, min. 81); y Alberto Quiles (Lolo Plá, min 61).

1.- JUMILLA: Simón Ballester; Simpson, Migue Marín, Koyo, Leak; Manolo, Bouba (Óscar Rico, min. 46), Stevenson (Gregori, min. 63), Donovan; Ming Yang (Carlos Álvarez, min. 77) y Peque.

GOLES: 1-0, min. 1: Caye Quintana; 1-1, min. 67: Koyo.

ÁRBITRO: Conejero Sánchez (colegio extremeño). Amonestó al local Diego Jiménez y a los visitantes Aaron Simpson y Ming-Yang.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la séptima jornada liguera, disputado en el estadio Nuevo Colombino.