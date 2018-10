El líder Atlético Onubense remonta ante la Olímpica y caen el Isla, La Palma, el Cartaya y el Pinzón

aficionado de Beas

“ No es de extrañar que el Recre vaya cayendo mal por los pueblos de Huelva.

Un árbitro que no fue capaz de expulsar al morenito del huerva en el centro del campo que llevando tarjeta amarilla, más merecedora de roja, siguió dando codazos hasta ser destituido.

Un entrenador expulsado que se va a la otra banda a dar instrucciones.

un gran partido de los de Valverde que merecieron los 3 puntos.

Penaltito a favor de los de huerva y acto seguido no senalando uno claro a favor de los locales.

Por actuaciones así no es extraño que en los pueblos de la provincia no quieran al Recre.

Lo siento pero es la realidad. „