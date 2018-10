Y en un nuevo episodio surrealista Ismael Benktib aparece inscrito... con el Atlético Onubense

Ricardo Ubric

El Recre tiene dos fichas libres para el primer equipo y tiene a tres jugadores entrenando con el primer equipo pero con ficha del filial. Y con los tres ha tenido problemas de diversa índole. Uno es Mario Hernández, que entre las lesiones y la falta de confianza del entrenador, José María Salmerón, todavía no ha ido convocado en ninguna de las seis primeras jornadas de liga. Otro es Ejike Ikwu, un nigeriano cuya contratación anunció el club onubense el 31 de agosto y que no llegó a Huelva hasta el 3 de octubre, es decir, casi 35 días después. Y el otro es Ismael Benktib, centrocampista internacional Sub 23 con Marruecos que lleva más de un mes entrenando con el primer equipo pero que no se sabe cuando podrá fichar con algún club porque sigue diciendo que tiene la carta de libertad mientras que el Elche asegura que tras ascender a Segunda División en junio renovó automáticamente su contrato con la entidad ilicitana por tres temporadas.

Es decir, que si al Elche no llega un club abonando un traspaso de 2,2 millones de euros en principio, y a no ser de que los tribunales decidan lo contrario, algo nada claro y más después de que el futbolista ni siquiera se presentara al acto de conciliación, Benktib no podrá fichar por ningún equipo. El Decano, acostumbrado a embarcarse en mil y un juicios en los últimos años, podría también entrar en otro si quiere intentar que le den la razón y un juez diga que el centrocampista marroquí es libre y así poder ficharlo. De momento se ha arriesgado a inscribirlo con ficha amateur con el Atlético Onubense del grupo X de Tercera División, su filial, como así ha podido comprobar huelva24.com acudiendo la web oficial de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Un nuevo episodio surrealista que no se sabe cómo acabará. De momento el jugador se ha ido convocado diez días a jugar dos amistosos a Argelia con su combinado nacional.