El runrún: El testigo de Frank Romero

Viernes, 5 octubre 2018 | Leída 140 veces

confidencial

Como merece alguien de su talla humana y artística hay quien ha decidido recoger el testigo tras un tiempo de duelo. Su hermana Gema Romero y Ángel Rubio, actor y pedagogo teatral, retoman la escuela E.S.A.D. Huelva. ampliando el espectro de técnicas y disciplinas que se impartían en dicha escuela. La han rebautizado como Artemoción. Trabajarán disciplinas cómo la interpretación teatral, flamenco, biodanza, yoga y meditación, coaching, crecimiento personal, poesía y dibujo. El proyecto es ambicioso y multidisciplinar y le deseamos todo el éxito y la suerte del mundo.

Cuando en Lepe hubo una miss concejal... y se desnudó. Si el pasado miércoles nos enterábamos de la decisión –por unanimidad– del Ayuntamiento de Lepe declararse en contra de los concursos de belleza, no pudimos evitar echar unos años la vista atrás para recordar un caso muy sonado que, conociendo la conciencia ‘de género’ adquirida de un tiempo a esta parte por los responsables públicos del municipio, hoy debe parecer algo sonrojante a toda la corporación. Como algunos de nuestros lectores habrán intuido, hablamos del revuelo que se montó a comienzos de 2007 a raíz del posado para una revista local de la por entonces primera teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento, María Dolores Jiménez, que aparecía desnuda en portada como miss ‘Lepe Urbana’, pues así se llamaba la publicación. El hecho de que una concejala –eso sí, no militante– que formaba parte de un gobierno del PP se mostrara de aquella manera en público llamó la atención del ya desaparecido Interviú, que la catapultó al estrellato luciéndola en una de sus portadas. La cordobesa –no era onubense– acabó abrumada por la repercusión de sus posados y posiblemente esta circunstancia pesó a la hora de no repetir como edil en la siguiente legislatura. Nos queda la curiosidad, no obstante, de saber si en el grupo popular o en la oposición, por aquel entonces, se debatió acerca de si daba un buen ejemplo la teniente de alcalde desnudándose para Interviú o podía ser "una manifestación de la mujer como simple objeto de apreciación por su cuerpo, atributos físicos y apariencia”, que es el argumento esgrimido hace un par de días para votar su rechazo. Los tiempos cambian, está claro, pero ¡quién los ha visto y quién los ve!”.



Una propuesta con chispa. Hace un par de años, el Puerto de Huelva se convirtió en uno de las pioneros dentro del sistema portuario español en incorporar a su flota vehículos cien por cien eléctricos. Fueron adquiridos en el marco del proyecto Safe & Green Port (puerto verde y seguro), que conlleva el uso de una energía más limpia que el combustible tradicional, eliminando las emisiones del vehículo y haciéndolo mucho más silencioso. Hoy, con esta tecnología ganando poco a poco terreno entre el público en general y conociendo la dificultad de encontrar un punto público de recarga para estos coches, hemos encontrado una interesante sugerencia que tiene precisamente al puerto onubense como destinatario. David, en Twitter @electricsur78, invitó a la institución a dar un paso más en su apuesta por la movilidad sostenible con una interesante propuesta: instalar puntos de recarga eléctrica de libre acceso en el Paseo de la Ría. De este modo, quienes acudan con su coche a repostar en ellos –en muchos casos son turistas– podrán aprovechar para disfrutar al mismo tiempo de este magnífico espacio junto a la ría, ya que la carga de estas baterías lleva su tiempo. Sitio, desde luego, hay de sobra para ello.