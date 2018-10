Salmerón: “No tengo ninguna presión, estamos en el mes de octubre”

huelva24.com

Viernes, 5 octubre 2018 | Leída 30 veces

Recreativo

13.40 h. El técnico recreativista resalta que "hay que seguir peleando y trabajando y no salirnos de nuestra línea y mejorar lo que no estamos haciendo bien”. Carlos Martínez será baja 10 días y Pablo Andrade se probará este sábado. Comenta que el Jumilla es un equipo "no muy reconocible".