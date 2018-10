Y las ayudas, ¿para quienes?

Viernes, 5 octubre 2018 | Leída 35 veces

carta al director

Desde estas líneas quiero transmitir los sentimientos de rabia y frustración de una madre desempleada con dos niñas de 4 y 8 años, que lleva los tres últimos años y medio solicitando la Ayuda a la Contratación, el Salario Social y así como por último la tan famosa Renta Mínima de Inserción Social, y con todas y cada una de las solicitudes con el mismo argumento y resultado final: “Desestimada la ayuda por no encontrarse en situación de desempleo el marido o cónyuge”.

Si por no encontrarse en “situación de desempleo” se refieren a los 3 ó 4 únicos meses que ha trabajado el marido o conyuge al que se refieren a lo largo del último año, es motivo de desestimación con criterios, puntuación, y argumentos a mi parecer totalmente injustos, sobre todo cuando la suma total de los ingresos anuales de la unidad familiar no dan para mantenerlos, entonces…, ¿y el resto del año?, ¿no comen?, ¿no visten y calzan a sus hijas?, ¿no les compran material escolar?, ¿no pagan la factura de agua y electricidad?, ¿y los impuestos...? ¿tampoco los pagan? ¡Ah claro, eso sí que sí!, ¿verdad señores políticos?. Los impuestos son de obligado cumplimiento, aunque haya familias que en momentos duros no se lo puedan permitir, siendo éste un claro ejemplo.



Los Impuestos son importantes, son una prioridad, una exigencia porque hay que mantener los sueldos y la buena vida de nuestros políticos, la de sus asesores y enchufados. Nuestros impuestos subvencionan y pagan todas y cada una de sus políticas populistas de 'pan y circo' todo el año, y cómo no... hasta un club de fútbol; pero una madre con dos niñas pequeñas no importa, eso no es una prioridad.



Pero entonces esta madre..., ¿no tiene derechos ni oportunidades para trabajar o para una ayuda social…?, porque puedo dar fe de personas a las que se les ha concedido ayudas sin necesitarlo, sin reunir tan siquiera uno solo de los requisitos…, de clubes, asociaciones y organizaciones a los que se les ayuda y subvenciona incluso sin tener actividad alguna. Quizás lo que necesita esta madre para que se le ayude es tener el carnet de afiliación a algún partido político, o en el peor de los casos, como diría el chiste, untarse de betún de los pies a la cabeza.



Claro y en botella, Huelva está en el ranking de provincias con más índice de pobreza y familias en riesgo de exclusión social ante la pasividad de nuestros políticos, cuando algunos de ellos ya no caben ni en sus trajes.

Tony Bermúdez.