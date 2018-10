La mediación como atajo para resolver conflictos hipotecarios

huelva24.com

Viernes, 5 octubre 2018 | Leída 6 veces

por rapidez y economía

Durante la dura crisis económica y financiera producida en España a partir de 2008 se dieron una gran cantidad de desahucios y cláusulas bancarias a las que los clientes no pudieron hacer frente, ante algunas prácticas poco éticas por parte de estas entidades y la lentitud con la que estos temas se resuelven judicialmente, se crearon instituciones como el Instituto de Mediación Hipotecaria, hace ya seis años.

La mediación es un recurso a través del cual se puede poner fin a un conflicto mediante la cooperación de ambas partes, esta negociación puede solucionar problemas con una mayor velocidad y traer mejores beneficios para todos, a través de la firma de un acuerdo. El mediador en este caso debe tener una especialización propia del ámbito en el que va a actuar, en el Instituto de Mediación Hipotecaria, se ofrecen servicios específicos de todo lo relacionado con las hipotecas.

Las funciones de esta organización se basan en la mediación civil y mercantil, entre clientes y sus bancos, por cuestiones propias como los impagos de hipoteca, las clausulas suelo, los desahucios o el IRPH entre otras. Las razones por la que cada vez más personas optan por la mediación en lugar de la vía judicial son varias, para empezar económicas, ya que es un servicio relativamente barato, el desembolso por un juicio entre abogados, notaría y demás asciende a miles de euros mientras que la mediación puede quedar en unos cientos, además el proceso es muy rápido, puede demorar tan solo unos días, mientras que los resultados pueden ser igual o más satisfactorios.

Aunque esto tiene una serie de inconvenientes, ya que si alguna de las partes, habitualmente el banco, no quiere formar parte del proceso de mediación, no existe otra vía que la judicial, además en este ámbito las condiciones las pone la banca, por lo que a menudo se puede no llegar a un acuerdo entre las partes, lo cual también estaría obligando a resolver los conflictos por la vía tradicional, en el juzgado. Las cláusulas suelo son uno de los conflictos a los que más se enfrenta este Instituto de Mediación Hipotecaria, ya que al haber consciencia de que se incurre en ilegalidad por parte de la banca, se puede poner fin a la negociación de manera rápida y satisfactoria tanto para el cliente como para la entidad financiera.

Para poder ejercer profesionalmente la mediación, se requiere de una cualificación específica no solo en las técnicas de negociación sino en el ámbito en el cual se van a ofrecer estos servicios. En Euroinnova Business School hay un Máster en Mediación para cumplir con las necesidades y preferencias de todo aquel interesado en este sector que tanto ha crecido en los últimos años.